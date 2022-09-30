Türkiye Gazetesi

Rusya, Kırım'dan sonra Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini de ilhak ederek Ukrayna'nın yaklaşık yüzde 15'ini topraklarına kattı. Bu gelişme sonrası ABD yönetimi, Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada "ABD, Rusya'nın bugün egemen Ukrayna topraklarını hileli bir şekilde ilhak etme girişimini kınıyor. Rusya, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesini ayaklar altında eziyor. Şüphesiz ki bu eylemlerin hiçbir meşruluğu yok" ifadesini kullandı.



Biden, ABD'nin her zaman Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyacağını ve yardımlarını sürdüreceğini belirterek "Bugünkü sahte ilhak iddialarına karşılık olarak, ABD ortak ve müttefikleriyle ortaklaşa yeni yaptırımlar açıklıyor. Bu yaptırımlar, Ukrayna topraklarının gayrimeşru yollarla statüsünün değiştirilmesine karşı çabalara siyasi ya da ekonomik destek veren, Rusya'nın içinde ya da dışındaki kişi ve kuruluşlara yönelik" dedi.



Ukrayna'ya ek 12 milyar dolar savunma yardımı yapılacak yasanın Kongreden geçerek imzasına gelmesini sabırsızlıkla beklediğini belirten Joe Biden "Uluslararası toplumun bütün üyelerini, Rusya'nın gayrimeşru ilhak çabalarını reddetmeye ve sonuna kadar Ukrayna halkının yanında olmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.



ABD'nin açıkladığı yaptırımlar listesinde, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina da dahil yüzlerce kişi ve kuruluş yer alıyor.

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