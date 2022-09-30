Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rusya'ya bağlanmasına yönelik kararına bir tepki de Hollanda'dan geldi. Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Twitter'dan "Rusya'nın hukuksuz ilhakı kesinlikle kabul edilemez. 21. yüzyılda bu tür emperyalist ihlallere yer yok" paylaşımında bulundu. Bu sebeple Rus Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığına çağırılacağını belirten Hoekstra "Ukrayna topraklarının Ukrayna'nın olarak kalacağı" mesajını açık ve yüksek sesle vereceklerini kaydetti.

Rusya'ya ait olmayan topraklarda referandum yapıldığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten Hoekstra, diğer devletlerin de Ukrayna'ya desteğinin açıkça devam etmesini beklediğini ifade etti.

İsrail: Rusya'nın ilhakını tanımayacağız İsrail, Rusya'nın Ukrayna'ya ait 4 bölgeyi ilhak etmesini tanımayacağını, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu açıkladı.

Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lider, işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını 'resmen' duyuracak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Rusya'nın yeni savaş stratejisi ortaya çıktı: İran yapımı ‘kamikaze’ SİHA’lar Ukrayna’da sahaya sürüldü Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta önce Türkiye yapımı Bayraktar TB2 vardı. Şimdi ise İran yapımı Shahed 136 İHA’lar sahaya çıktı. Rusya, İran yapımı insansız hava araçlarının sayısını artırmaya başladı.