Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine yönelik imzaladığı anlaşmaların ardından Kızıl Meydan'da düzenlenen etkinlikte konuştu. Putin, "Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

"GERÇEĞİN VE ADALETİN GÜNÜ"

Bugünün Rusya için önemli olduğunu vurgulayan Putin, "Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz. Gerçeğin ve adaletin günü." dedi.

Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde referandumların düzenlendiğine dikkati çeken Putin, referandumdan çıkan sonuca göre bu bölgeleri Rus topraklarına dahil ettiklerini savundu.

Putin, söz konusu bölgelerin güvenliğinin sağlanması ve desteklenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirerek, "Daha güçlü olduk çünkü birlikteyiz. Doğruluk bizimle. Doğruluk güçtür. Zafer, bizim olacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika... NATO: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız Son dakika... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız" dedi.

Son dakika... AB: 4 bölgenin ilhakını asla tanımıyoruz Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in canlı yayında 4 bölgeyi ilhak ilanının ardından, AB ülkeleri liderlerinden ilk açıklama geldi. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği, bu yasadışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak. Rusya'ya karşı yaptırımları arttıracağız ve Ukrayna'ya güçlü desteğimizi sürdüreceğiz" denildi.

Son dakika... Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! 4 bölgeyi ilhak etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıkladı.

BM’den Rusya’nın ilhakına sert tepki: Referandumlar yasa dışı Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi ve Barış İnşası İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde düzenlenen referandumların, uluslararası hukuka göre "halk iradesinin gerçek bir ifadesi" veya "yasal” olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın referandumunu ‘Ukrayna’nın topraklarını çalma’ girişimi olarak nitelendirdi