Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini Rusya topraklarına katmasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan yeni açıklama geldi. Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna için hiçbir şeyin değişmediğini vurguladı.

"BÜTÜN TOPRAKLARI GERİ KAZANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Putin, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerini kendi topraklarına katarak, sahada fiziksel olarak bile kontrol edemediği bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Ukrayna için hiçbir şey değişmedi. Topraklarımızı ve halkımızı özgürleştirmeye, toprak bütünlüğümüzü geri kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’daki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına yönelik anlaşmaları bugün imzalamıştı.

Putin, 'Bugün özel ve tarihi bir gün' diyerek duyurdu: Zafer bizim olacak Kızıl Meydan'da düzenlenen etkinlikte konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugünün özel ve tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Zafer bizim olacak" dedi.

Son dakika... Putin canlı yayında tüm dünyaya açıkladı! 4 bölgeyi ilhak etti Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da ele geçirilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'nın Rusya'ya ilhak edildiğini açıkladı.