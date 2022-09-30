Türkiye Gazetesi

Rusya, Ukrayna'da askeri operasyonlarını sürdürürken, Rus ordusunun askeri gücü de artırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkede kısmi seferberlik kararıyla 300 bin yedek askerin orduya katılması yönünde kararname imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sonbahar celp dönemi için 120 bin kişinin orduya katılması yönünde yeni bir kararname daha imzaladı.

CEPHEYE GÖNDERİLMEYECEKLER

Öte yandan, Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Ana Organizasyon ve Seferberlik Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tuğamiral Vladimir Tsimlyansky, sonbahar celp döneminde askere alınacakların Rusya Federasyonu topraklarında görev yapacağını söyleyerek, 120 bin askerin Ukrayna'daki askeri operasyonlarda cepheye gönderilmeyeceğini belirtti.

Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lider, işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını 'resmen' duyuracak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

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Rusya eski milli futbolcu Diniyar Bilyaletdinov'u askere aldı! 37 yaşında 2. kez askerlik yapacak Rus futbolunun yakında dönemdeki dünya çapında isimlerinden Diniyar Bilyaletdinov, Ukrayna'yla savaşmak üzere askere alındı. 37 yaşındaki Bilyaletdinov, Premier League'de Everton formasıyla da hatırlanıyor.

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