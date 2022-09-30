Türkiye Gazetesi

İran medyası, öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan vatandaşlara ateş açıldığını duyurmuştu. Son gelen açıklamada ölenlerin arasında İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat komutanı Albay Ali Musevi'nin de olduğu duyuruldu. İran devlet televizyonu "Devrim Muhafızları Ordusu'nun Sistan-Beluçistan eyaletindeki istihbarat komutanı Albay Musevi, Zahidan kentindeki Mekki Cami yakınında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralandığını" duyurdu. İranlı komutanın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İran medyası, öğle saatlerinde ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde cuma namazının ardından bir karakola ve meydanda toplanan vatandaşlara ateş açıldığını duyurmuştu Açılan ateş sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Olaylar sırasında kentteki bir kamu binası, itfaiye aracı ve bir banka şubesinin de ateşe verildiği kaydedilmişti.

IRNA ise saldırıdan önce kentte Sünnilere ait Mekki Mescidi Cuma İmamı Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi'nin cuma hutbesi sırasında, bir güvenlik görevlisi tarafından 15 yaşındaki bir kızın cinsel istismara uğradığına ilişkin haberlerden söz etmesi üzerine bazı kişilerin karakola saldırdığı, bir kişinin de bir otobüsle çarparak karakolun duvarını yıkmaya çalıştığını aktarmıştı.

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise polis karakoluna saldıran kişilere ateş açıldığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı görüldü.

Olaya ilişkin devlet televizyonuna bilgi veren Sistan-Beluçistan Emniyet Müdürü Ahmed Tahiri, "Olay, Sünni vatandaşlar cuma namazından çıkarken teröristlerin ibadet edenlere yaklaşıp cami ve ibadet edenlerin önündeki polis karakoluna ateş açması sırasında meydana geldi." ifadelerini kullanmıştı.

Tahiri, saldırıda çok sayıda polis memuru ve sivil vatandaşın yaralandığını açıklamıştı.

İran resmi ajansı IRNA, daha sonra bölgedeki kaynaklarına dayanarak saldırıda 19 kişinin öldüğünü en az 15 kişinin de yaralandığını ancak resmi açıklamanın yetkililer tarafından yapılacağını duyurmuştu.

İran'da ortalık karıştı! Polis göstericilere ateş açtı İran'ın güneydoğusundaki Zahedan kentinde cuma namazı sonrası düzenlenen gösteri sırasında açılan ateş sonucu en az 2 kişinin öldüğü, aralarında polislerin de olduğu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da ortalık yangın yeri! Protestolara destek verenlerde yargılanacak İran'da başörtüsü kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisleri tarafından gözaltına alınan, 1 saat eğitim verildikten sonra serbest bırakılacağı söylenen, Mahsa Amini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar 11. gününde de devam ediyor. Protestolarda 41 kişi hayatını kaybetti.