Türkiye Gazetesi

Geçmişte Fransa sömürgesi olan ve 1960 yılında Yukarı Volta adı ile bağımsızlığa kavuşan Burkina Faso'da darbe ilan edildi. Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği açıklandı.

ÜLKE SINIRI KAPATILDI

Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.

Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.