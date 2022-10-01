Türkiye Gazetesi

Ukrayna-Rusya savaşında yeni bir döneme girdi. Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandumun ardından, dört bölgenin sözde yöneticileri Rusya’ya bağlanmak için başvuruda bulunmuştu. Rusya lideri Vladimir Putin de başvuruların ardından aldığı kararları başkent Moskova’da düzenlenen törenle duyurdu. 4 bölgede yaşayanların kararını verdiğini söyleyen Putin “Rusya’ya bağlılıklarını korudular. Bunu kimse değiştiremez. Ne Ukrayna ne Batı bizim birliğimizi ve ortak geleceğimizi elimizden alamaz” dedi. Sovyetler Birliği’nin olmadığını ve Rusya’nın buna ihtiyacı bulunmadığını iddia eden Putin “Biz Sovyetler Birliği’ne dönmelerini istemiyoruz. Ancak kendilerini Rusya’da gören milyonlarca kişinin yardım çığlıklarını gördük. Kendi vatanlarına bağlanma isteklerinin önünde kimsenin duramayacağını gördük. Bombalara, teröre işkencelere hedef oldular” dedi.

“KARARA SAYGI DUYULSUN”

Rusya’nın verilen karara saygı duyduğunu ve herkesin halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini ifade eden Putin “Biz topraklarımızı her türlü imkânımızı kullanarak savunacağız. Buradaki vatandaşlarımız için elimizdeki her şeyi kullanacağız. Buralardaki okulları, sosyal tesisleri yeniden inşa edeceğiz. Birlikte güvenliği sağlayacağız. Bütün bölgelerimizde olduğu gibi buradaki insanların da güven içinde yaşamalarını sağlayacağız” diye konuştu.



Putin, Rusya’ya bağlandığını ilan ettiği dört bölgenin sözde liderleriyle poz verdi.

“BATI’YA BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Konuşmasında Batı’ya da mesaj veren Rus lider “Çökeceğimizi düşündüler, Rusya’nın umutsuzluğa kapılacağını zannettiler ancak Rusya yeniden doğdu. Batı ellerindeki bütün imkânlarla elimizdeki bu ülkeyi elimizden almaya çalıştı. Batı’ya asla boyun eğmeyeceğiz. Biz Rusya olarak çökmedik, ayaktayız, her zaman gibi dimdik ayaktayız. Bu sebeple Rusya’nın egemenliğini yıkmaya çalışıyorlar” dedi. Rus lider “Dört bölgede yaşayan insanlar artık bizim vatandaşımız. Kiev rejimine bu bölgelerdeki çatışmaların sona ermesi ve müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Rusya lideri Putin’in dört bölgeyi ilhak ettiğine dair imzayı atmasının ardından, Ukrayna’nın yaklaşık yüzde 15’i Rus toprağı oldu. 2014 yılındaki Kırım’ın yasa dışı ilhakı da eklendiğinde, bu rakam yaklaşık yüzde 20’ye çıkmış oluyor.

ZELENSKIY: HIZLI ŞEKİLDE NATO ÜYELİĞİNE BAŞVURUYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya lideri Putin’in ilhak kararına ve Kiev yönetimini masaya çağırmasına tepki gösterdi. “Ukrayna, Putin Rusya Devlet Başkanı olduğu sürece, Rusya Federasyonu ile hiçbir müzakere yürütmeyecek” diyen Zelenskiy, ülkesinin hızlandırılmış prosedür kapsamında NATO üyeliğine başvuracağını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofi si Başkanı Andriy Yermak da sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Çalışmaya devam ediyoruz ve Ukrayna topraklarını kurtarıyoruz. Hap alması gerekenlere de aldırmıyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO-AB: İLHAKI TANIMIYORUZ

Rusya’nın Ukrayna’nın dört bölgesini ilhak etmesi sonrası tüm dünyadan tepki yağdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ilhak ettiği toprakları Rusya’nın parçası olarak asla tanımayacaklarını söyledi. En sert tepki ve kınama ise Avrupa ülkelerinden yapılan ortak açıklamayla geldi. Avrupa Komisyonu, “Kırım, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk, Ukrayna’nındır. Avrupa Birliği, bu yasa dışı ilhakı hiçbir zaman tanımayacak” duyurusu yaptı. Çin, diyalog çağrısında bulunurken İsrail’den de “İlhakı tanımayacağız” açıklaması geldi.

ABD: YÜZLERCE RUS’A YAPTIRIM

ABD yönetimi de, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerindeki “ilhak” kararını kınayarak Rus Merkez Bankası Başkanı dâhil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise herhangi bir ülkenin topraklarının güç kullanılarak ilhak edilmesinin BM Şartı’na ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Biden’dan Rusya’ya ‘ilhak’ tepkisi: Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna topraklarından yaptığı yeni ilhaklar konusunda Rusya'yı eleştirerek NATO müttefiklerinin her karış toprağını savunmaya hazır olduklarını söyledi. Biden Putin'e hitaben, “Bizi korkutmuyor ve korkutamayacak." dedi.

İlhaklara tepki çığ gibi büyüyor: Kuleba: Ukrayna için hiçbir şey değişmedi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba, Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya topraklarına katılmasına ilişkin, "Ukrayna için hiçbir şey değişmedi" dedi.

Son dakika... NATO: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız Rusya'nın Ukrayna'daki 4 bölgeyi kendi topraklarına katmasına ilişkin NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO müttefikleri bu toprakların hiçbirini Rusya'nın bir parçası olarak tanımıyor ve tanımayacak" dedi.