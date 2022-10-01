Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası türlü yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, geri çekilmek yerine misli yaptırımlarla karşılık vermeye devam ediyor. Bu kapsamda; Rus hükümeti, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarını yasakladı.

TIBBİ MALZEMELER YASAKTAN MUAF TUTULDU

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalanan kararnameye göre, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında Rusya topraklarını kullanmalarına artık izin verilmeyecek.

Çeşitli gıda, giyim ve teknolojik ürünlerin yanı sıra tıbbi malzemeler yasaktan muaf tutuldu.

Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın kara yolu taşımacılığında Avrupa topraklarının kullanılmasına yönelik çeşitli kısıtlama kararları almıştı.

İtalyan enerji şirketi duyurdu: Rusya'dan gaz akışı durdu İtalyan enerji şirketi ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının bugün itibarıyla durduğunu bildirdi.

Kremlin: Yeni topraklara saldırılar, "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edilecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin lider, işgal ettiği Ukrayna topraklarının ilhakını 'resmen' duyuracak. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Rusya'nın yeni savaş stratejisi ortaya çıktı: İran yapımı ‘kamikaze’ SİHA’lar Ukrayna’da sahaya sürüldü Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta önce Türkiye yapımı Bayraktar TB2 vardı. Şimdi ise İran yapımı Shahed 136 İHA’lar sahaya çıktı. Rusya, İran yapımı insansız hava araçlarının sayısını artırmaya başladı.