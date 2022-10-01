Türkiye Gazetesi

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'daki Sivastopol kentinin yakınlarında havaalanına iniş yapan uçaktaki mühimmatın patladığı bildirildi. Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Uçak, Belbek Askeri Havaalanı'na iniş esnasında pistten çıktı. Mühimmatın bir kısmı patladı." ifadelerini kullandı.

"İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÇALIŞIYOR"

Kırım Yarımadası'nda yer alan liman kenti Sivastopol'de Belbek Havalimanı’nda bir uçak inişe geçtiği sırada pistin dışına çıkarak alev aldı. Olayın ardından Sivastopol Valisi Mihail Razvoyajev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belbek Havalimanı’nda acil durum. Kurtarma ekiplerine göre bir uçak iniş yaptığı sırada pistten çıkarak alev aldı. Şu anda itfaiye ekipleri olay yerinde çalışıyor. Sakin olmanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kırım'da mühimmat deposunda patlama! Savuma bakanlığından açıklama Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da Rus ordusuna ait bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım'da askeri mühimmat deposunda patlamanın nedeninin ‘sabotaj’ olduğunu açıkladı.

Zelenskiy'den Kırım vurgusu: Kurtarılmasıyla savaş biter Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'a ilişkin açıklamalarda bulundu. Zelenskiy "Rusya-Ukrayna savaşı Kırım ile başladı, Kırım'ın kurtuluşuyla da son bulmalı" dedi.