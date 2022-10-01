Türkiye Gazetesi

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan, İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları "Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun" sözleriyle tehdit etmişti. Pakistan'ın Margalla bölgesi yerel sulh hakimi Mujahid Rahim, eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı.

PARTİSİNDEN KARARA SERT TEPKİ

Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) üyeleri, parti başkanları ve eski başbakan Imran Khan hakkında tutuklama emri çıkarılmasına tepki gösterdi. PTI partisinden Maleeka Buhari, partisinin demokrasi sürecini sürdürmek istediğini, faşizmi ve barbarlığı kınadığını belirterek, "Diledikleri zaman İmran Han'a dava açıyorlar. İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek ve hukuken direneceğiz" dedi.

EVİNİN ÇEVRESİNDE HAREKETLİLİK

Han’ın tutuklanacağına dair gelen haber üzerine PTI liderinin evinin çevresinde hareketlilik arttı. Eski Başbakan'ın evinin çevresinde çok sayıda destekçisi olası tutuklama ihtimaline karşı bekleyişini sürdürüyor.

HÜKÜMET 9 NİSAN'DA DÜŞTÜ

Pakistan'da parlamentoda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü. 9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu dün 01.00'de sona ermişti. Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 hayır oyu almıştı.

GÖSTERİCİLER POLİSLER ÇATIŞMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından halk sokağa çıkarak protesto gösterilerene başlamıştı. Başkent İslamabat'ta İmran Han'a destekçileri meydanları, cadde ve sokakları doldurak güvenlik güçleri ile çatışmaya girmişti. Çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanmıştı.