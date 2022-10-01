Türkiye Gazetesi

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan, İslamabad'da düzenlenen bir mitingde yaptığı konuşmada polisleri ve yargı üyelerini hedef alarak, polis ve yargının kendisine yakın isimleri tutuklayarak işkence yaptığını savunmuş, peşinden bu kurumlarda çalışanları "Size karşı harekete geçeceğiz, buna hazırlıklı olun" sözleriyle tehdit etmişti. Pakistan'ın Margalla bölgesi yerel sulh hakimi Mujahid Rahim, eski Başbakan İmran Han hakkında tutuklama emri çıkardı.

Pakistan Tehreek e Insaf (PTI) üyeleri, parti başkanları ve eski başbakan Imran Khan hakkında tutuklama emri çıkarılmasına tepki gösterdi. PTI partisinden Maleeka Buhari, partisinin demokrasi sürecini sürdürmek istediğini, faşizmi ve barbarlığı kınadığını belirterek, "Diledikleri zaman İmran Han'a dava açıyorlar. İmran Khan tutuklanırsa insanlar sokaklara dökülecek ve hukuken direneceğiz" dedi.