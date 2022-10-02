Türkiye Gazetesi

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı’na (SEMAR) ait bir helikopter Tabasco eyaletinde düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Meksika Deniz Kuvvetleri Bakanlığı (SEMAR) tarafından yapılan açıklamada, Tabasco eyaletinin Centla kasabası yakınlarında yaşanan kaza sonucu orduya ait Eurocopter tipi bir helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi. Kaza anında helikopterde 5 askeri personelin bulunduğu ifade edilirken 3 askerin olayda hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralanan askerler olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye ulaştırılırken, yetkililer kazanın helikopterin keşif uçuşu yaptığı sırada meydana geldiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkede tsunami alarmı verildi.

Meksika’da kartel savaşları! Futbol sahasına silahlı saldırı düzenlendi; 4 ölü, 10 yaralı açıklandı Meksika’da bir futbol sahasına düzenlenen silahlı saldırıda aralarında Yecapixtla şehrinin eski Belediye Başkanı Refugio Amario Luna'nın da bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi de yaralandı.

ABD-Meksika sınırında göçmen dramı: Anne kurtuldu, 5 yaşındaki kız hayatını kaybetti Meksika’nın Ciudad Juarez kentinde annesiyle ABD’ye geçmeye çalışan 5 yaşındaki göçmen kız akıntıya kapılarak can verdi.