Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cuma günü 4 bölgenin ilhak kararını vermesinin yankıları sürerken, Çeçen Lider Ramazan Kadirov’dan nükleer açıklaması geldi. Kadirov Telegram'daki mesajında "Temel askeri lojistik eksikliği nedeniyle, bugün birkaç yerleşim yeri ve bir toprak parçası bıraktık" diye konuştu.

Kadirov başarısızlık sürecinde bazı komutanları suçlarken 'çözüm' olarak nükleer silah kullanmayı çağısı yaptı. Kadirov "Kişisel görüşüme göre, sınırda sıkıyönetim ilanına ve düşük verimli nükleer silahların kullanımına kadar daha sert önlemler alınmalı" dedi

UKRAYNA: 5 BİN RUS ASKERİ KUŞATILDU

Luhansk Valisi Serhiy Hayday da yaptığı açıklamada, Rusya'nın ilhak ettiği Donetsk bölgesinde bulunan Lyman kentindeki 5 bine yakın Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatıldığını duyurdu.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI’NDAN GERİ ÇEKİLME AÇIKLAMASI

Rusya ise askerlerinin Ukrayna ordusu tarafından yakalanmasını önlemek amacıyla doğu Ukrayna'daki Lyman kasabasından çekildiğini resmen duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Tehdit oluşturmasıyla bağlantılı olarak, müttefik birlikler yerleşimden daha avantajlı hatlara çekildi" ifadelerini kullandı.

Kadirov'dan savaş karşıtlarına kan donduran tehdit: Sizi ailelerinizle cepheye gönderirim Rus yanlısı Çeçen lider Ramazan Kadirov, ülkede savaş karşıtlığı yapan şahısları, akrabaları ile birlikte Ukrayna'daki savaş bölgelerine göndermekle tehdit etti.

Çeçen lider Kadirov'dan Ukrayna'ya çarpıcı mesaj: Sürpriz yapacağız Rusya-Ukrayna savaşı 7. aya doğru yaklaşırken, Rus lider Vladimir Putin’ e yakınlığı ile de bilinen Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, "Ahmat" adlı Çeçen özel kuvveti askerlerinin Ukrayna için bir sürpriz hazırladığını, yakında bunu uygulayacağını söyledi.