Türkiye Gazetesi

Ülkede devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda, parlamento üyelerini belirlemek için kayıtlı 3 milyon 368 bin 666 seçmen, yerel saatle 07.00-19.00'da oy kullanmaya başladı.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonunca (CIK) yapılan açıklamada, ülke genelinde 5 bin 903 sandığın açıldığı ifade edilerek, seçim günü 60 bin gözlemcinin görev aldığı belirtildi.

Seçimlere, 90'ı siyasi parti, 17'si bağımsız aday ve 38'i koalisyon olmak üzere 145 siyasi unsur katılıyor. Bu arada FBIH'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, FBIH Parlamentosu ve kanton parlamentoları için de oy kullanırken, RS'teki seçmenler, Bosna Hersek Parlamentosu, RS Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı ile RS Halk Meclisi için sandık başına gidiyor.

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor.

FBIH içinde yer alan Saraybosna, Tuzla, Zenica-Doboj, Una-Sana, Orta Bosna, Hersek-Neretva, Bosna-Podrinje, Batı Hersek, On ve Posavina olmak üzere 10 kantonda da seçmenler, milletvekili pozisyonu için oylarını kullanacak.

Devletin en üst mevkisi olan Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak ve Hırvat üyeleri, FBIH içinden, Sırp üye ise RS içinden seçilecek.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor.

Sırplar, Bosna Hersek kurumlarından ayrılacak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Milorad Dodik, ülkedeki iki entiteden biri Sırp Cumhuriyeti’nin (RS) “ayrılma” planlarını şimdilik durduklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e yatırım çağrısı! Hedef bir milyar dolarlık ticaret hacminin aşılması 3 günlük Balkan turunun ilk durağı olan Bosna Hersek'de diplomatik temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Bosna-Hersek-Türkiye İş Forumu'na katıldı. Burada yaptığı konusşmada iş adamlarına seslenen Erdoğan Bosna Hersek'e yatırım çağrısında bulunurken, "Ticaret hacmimiz bu yılın ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artışla 627 milyon dolar olarak gerçekleşti." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 sonunda 1 milyar dolar ticaret hacmini aşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.