Türkiye Gazetesi

Endonezya'nın Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya ile Arema Malang karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan Persebaya Surabaya 3-2 galip ayrılırken, maçın ardından iki takımın taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

ÇIKIŞ KAPISINA KOŞTULAR

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu. Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti.

GÖZ YAŞARTICI GAZ PANİĞE NEDEN OLDU

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

DURUMU AĞIR YARALILAR VAR

Afinta, 300'den fazla kişinin tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldüğünü, ancak birçoğunun yolda ve tedavi sırasında öldüğünü kaydetti.

Yaklaşık 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

'KAPSAMLI SORUŞTURMA' TALİMATI

Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak, yaptığı açıklamada, izdihamda ölenlerin sayısının 174'e yükseldiğini, 11'i ağır 100'den fazla yaralının bölgedeki 8 hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı" dedi.

1. LİG GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söyledi.

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