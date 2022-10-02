Türkiye Gazetesi

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Miyazaki kıyıları açıklarında yerel saatle 12.02'de 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği belirtildi.



Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, depremin, bölgedeki Osumi Yarımadası açıklarında 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından "dev dalga" uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.



Kyushu Electric Power (Kyuden) tarafından işletilen Kagoşima'daki Sendai Nükleer Güç Tesisi'nde ise anormallik saptanmadı.

Kuzey Kore’den endişelendiren füze hamlesi! Japonya alarma geçti, kriz masası kuruldu… Silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore sessizliğini yeni füze denemsiyle bozdu. Japon Denizi’ne doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore füze denemesini doğrularken Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada kurmaylara öngörülemez durumlara karşı hazırlık olunması talimatı verildi. Japonya başbakanlık ofisinde bir kriz masası kuruldu.

Japonya’da tayfun alarmı: Acil durum seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, 4 milyon kişiye tahliye uyarısı yapıldı Doğu Asya’da etkisini gösterecek olan Nanmadol tayfununa karşı en yüksek seviyede uyarı yapıldı. Yaklaşık 4 milyon kişiye tahliye çağrısı yapılırken, tayfun için “daha önce hiç yaşanmadığını” bildirildi. Ulaşım kısmen durduruldu.