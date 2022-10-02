Türkiye Gazetesi

Yunanistan’ın Ege’deki provokatif eylemlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tavrını çok net ortaya koydu. Yunan basınında Avrupalı devletlerin Yunanistan’ın yanında yer alacağı iddia edildi ve Miçotakis’in eylül ayının başında geri adım atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prag’ta yapılacak toplantıda konuşmayı umduğunu söylediği akıllara geldi.

Yunan gazetesi Kathimerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Ekim’de Prag’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı’na katılıp katılmayacağı ile ilgili yorumlar yaptı.

Yunan basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı halinde, Avrupalı devletlerin Yunanistan’ın yanında yer alacağı iddia edildi ve Miçotakis’in eylül ayının başında geri adım atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prag’ta yapılacak toplantıda konuşmayı umduğunu söylediği akıllara geldi.

Gazete toplantıya katılıp katılmayacağı çok merak edildiği için bu konunun araştırıldığı ve telefon görüşmelerinin de yapıldığına dair bilgiler olduğunu kaydetti.

Aynı zamanda haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu görüşme dışında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesinin zor olduğu da vurgulandı.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, eylül ayının başında yaptığı bir basın toplantısında bu durumun tam tersi açıklamalarda bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmak istediğini söylemiş ve "Uygun bir zaman olursa görüşmeye hazırım" demişti.

Bu görüşme için uygun zamanın ise Prag'da gerçekleşecek toplantı olacağını belirtmişti. CumhurbaşkanıErdoğan'ın gelmesini umduğunu belirten Miçotakis "Orada konuşma şansımız olabilir" demişti.

Türkiye ile gerilimi istemeyeceğinin altını çizen Miçotakis, "Ben iletişim yolunu kapatmadım" demişti.