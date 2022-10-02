Türkiye Gazetesi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler devam ediyor. Emini’nin baş örtüsünü uygun örtmediği gerekçesi ile ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi nedeniyle başlayan protestolar ülke çapında genişledi. Güvenlik önlemlerinin alındığı kentlerde son 2 günün görece sakin geçmesi eylemlerin bittiği şeklinde yorumlanmıştı.

Ülkenin birçok üniversitesinde gün içinde protestoların yeniden başlamasıyla sokaklarda da hareketlenmeler oldu. Başta Tahran olmak üzere Senendec, Şehrekurd, Şahinşehr, Erak, Bukan, Babul, Kerec, Meşhed ve Kirmanşah kentlerinde gündüz başlayan gösteriler gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Sosyal medyada, bazı şehirlerde göstericilerin çöp konteynerleri ile yollara barikat kurduğu ve yollarda ateş yaktığı görüntüler yer aldı. Bazı kentlerde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ve polisin gazlı müdahalede bulunduğu görüldü.

İran'da sosyal medya üzerinden ve broşürler dağıtılarak, cumartesi düzenlenecek gösterilere katılım sağlanması çağrıları yapılmıştı. Bunun üzerine birçok üniversitede, gözaltına alınan öğrencilere destek vermek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için boykot eylemleri yapılmıştı.

İran’ın birçok kentinde olaylar devam ederken güvenlik güçleri, yargının talimatıyla, protestolara katılan ve "kamu güvenliğini tehlikeye attığı” ileri sürülen göstericilere yönelik gözaltı ve tutuklama dalgası başlattı.

Bu kapsamda ülke medyasına yansıyan haberlere göre, aralarında öğrenciler, ünlü isimler ve gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin gözaltına alındığı tahmin ediliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı. İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kanada duyurdu: Mahsa Amini'nin ölümünden sorumlu olanlara yaptırım Kanada, İran'da Mahsa Amini’nin ölümünden sorumlu olan kişi ve kurumlara yaptırım uygulayacağını duyurdu.

Mahsa Amini protestolarına katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi de öldürüldü İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 'hicap kurallarına uymadığı' gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan protestolara katılan 20 yaşındaki Hadis Najafi de güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Mahsa Amini kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İran'ı ayağa kaldıran genç kadın Mahsa Amini kim? Mahsa Amini kimdir? Mahsa Amini neden öldü? Polisin sert müdahalesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Mahsa Amini, İran’da olaylara yol açtı. İran’da binlerce protestocu genç kadının ölümünde polis şiddetini işaret etti. Görgü tanıklarına göre polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini sonrasında hayatını kaybetti. Amini'nin ölümü dolayısıyla düzenlenen protestolarda can kaybı 6'ya yükseldi. Peki; Mahsa Amini (Amine) kimdir?