Türkiye Gazetesi

70 yıllık hükümdarlık süren Kraliçe 2. Elizabeth’in geçtiğimiz günlerde ölümünün ardından tahta geçen varisi Kral 3. Charles, hızlı bir şekilde görevinin gerekliliklerini yerine getiriyor. Önce mührü yapılan daha sonra paraları basılan Kral 3. Charles’ın yeni Başbakan Liz Truss ile aralarında gerilim yaşandığı iddia edildi.

İngiliz basını gelecek ay Mısır’da düzenlenecek iklim zirvesine Kral 3. Charles’ın katılmak istediğini ancak buna Başbakan Liz Truss’un karşı çıktığı iddia edildi. Kralın ise zirveye katılamayacağı için üzgün ve hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

Sunday Times’ta yer alan haberde, Cop 27 zirvesinde konuşma yapmak isteyen Charles’ın, Truss’un tavsiyesi üzerine zirveye katılmaktan vazgeçtiğini yazdı. Buckingham Sarayı’da, Kral 3. Charles’ın zirveye katılmayacağını doğruladı. Kraliyet’ten bir yetkili, Kral’ın bu yurt dışına yapacağı ilk ziyaretle ilgili dikkatli düşünmesi gerektiği ve hükümetin tavsiyesi üzerine iklim toplantısına katılmama kararı aldığını söyledi.

Bir başka kaynak ise Kral’ın katılamayacağı için üzgün olduğunu ve hayal kırıklığı yaşadığını kaydetti. Kraliçe 2. Elizabeth'in geçen seneki iklim zirvesinde konuşma yaptığını anımsatan kaynak, “Krala seçme şansı verilmemiş gibi görünüyor. Hükümet hatalı bir karar verdi. Kral bu göreve layık olduğunu çoktan gösterdi” dedi.

İngiliz basını ise, zirveye katılmama kararını yorumladı ve hükümetin iklim kriziyle mücadelede verdiği sözlerden geri adım atabileceğinin bir göstergesi olduğunu yazdı.

DÜNYA LİDERLERİNE ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Kral Charles, geçen sene Glasgow'da düzenlenen Cop26 zirvesinin açılış töreninde konuşma yapmış ve dünya liderlerine iklim kriziyle savaşma çağrısında bulunmuştu

DAHA ÖNCE HÜKÜMETİ ELEŞTİRMİŞTİ

Anayasal monarşiyle yönetilen İngiltere kurallara göre, kraliyet, siyasi süreçlere genelde müdahale etme imkanı yok. Ancak Kral Charles'ın tahtın varisi olduğu dönemde hükümete yönelik eleştirileri tartışma oluşturmuştu. Charles, hükümetin yasa dışı göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını sert sözlerle eleştirmişti.

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