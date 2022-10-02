Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 8. aya girdi. Ukrayna’nın son dönemde cephede üst üste başarılar elde ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta sekizinci aya girilirken, şiddetli çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk bölgesindeki Lyman şehrinin tekrar Ukrayna'nın hakimiyetine geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Saat 12.30 itibariyle Lyman kenti Rus işgalcilerden tamamen temizlendi. Savunmacılarımıza teşekkür ederim" dedi.

RUSYA ÇEKİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Lyman şehrinden askerlerini çektiğini duyurmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lyman'da 5 bin Rus askerinin Ukrayna ordusu tarafından kuşatılması riski nedeniyle çekilme kararı alındığı bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, askerlerin daha avantajlı hatlara çekildiğini belirtmişti.

LYMAN STRATEJİK ÖNEME SAHİP

Rusya, Mayıs ayı sonlarında Lyman şehrini ele geçirdikten sonra şehri asker konuşlandırma ve mühimmat tedariki için önemli bir lojistik merkezine dönüştürmüştü. Şehir aynı zamanda Ukrayna'nın doğu ve kuzeydoğusundaki Donetsk, Luhansk ve Harkov bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir demiryolu merkezi olarak stratejik öneme sahip. Ukrayna'nın, Lyman'da yeniden kontrol sağlaması, 24 Şubat'taki işgalin başlamasından bu yana Rusya'nın "en kötü askeri yenilgilerinden biri" olarak belirtiliyor.

Rusya kritik kentten çekildiğini açıkladı: Kadirov'dan nükleer silah kullanmak çağrısı Ukrayna'nın Donetsk'teki stratejik Lyman kentinde 5 ine yakın Rus askerini kuşattığını bildirmesi sonrası Rusya bölgeden çekildiğini açıkladı. Çeçen Lider Ramazan Kadirov ise "Liman yenilgisinin ardından Rusya düşük kapasiteli nükleer silah kullanmayı düşünmeli" dedi.

Rusya'dan kara yolu taşımacılığı darbesi: Dost olmayan ülkelere topraklarını kullanmayı yasakladı Rusya, dost olmayan ülkelerin kara yolu taşımacılığında topraklarını kullanmalarını yasakladığını açıkladı.