Türkiye Gazetesi

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, beraberindeki heyet ile Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Andriy Yermak ziyarette Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'a Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından verilen Devlet Liyakat Nişanı'nı takdim etti.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Andriy Yermak ve beraberindeki heyete Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen sistemler ile ilgili bilgi verdi.

Andriy Yermak ve beraberindeki heyetin Baykar ziyareti

Alman Bakan açıkladı: Ukrayna'ya "IRIS-T" tipi hava savunma sistemi verilecek Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Ukrayna’yı ziyaret etti. Lambrecht "IRIS-T" tipi hava savunma sisteminin gelecek günlerde ulaştırılacağını belirtti.

Zelenskiy duyurdu: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde Vlodomir Zelenskiy, Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinde dalgalandığını belirterek, "Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım... Bayrağımız her yerde olacak." dedi.

Ukrayna atağa geçti! Binlerce Rus askeri çembere alındı: Sırada Luhansk var Rusya ve Ukrayna arasında kriz devam ederken Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi. Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını açıkladı. Haygay Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu belirterek 'Sırada Luhansk var' açıklamasını yaptı.