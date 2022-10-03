Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'un iki ülke arasında bir barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için Cenevre’de bir araya geldiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 31 Ağustos'ta Belçika’nın başkenti Brüksel'de görüşmüş, liderlere görüşmede, bir barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için bir Dışişleri Bakanları toplantısı teklifinde bulunulmuştu. Bu bağlamda, görüşmede iki ülke liderlerinin anlaşmasına uygun olarak, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Cenevre'de toplandı

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine ateş: 1 yaralı Ermenistan 2 hafta önce Azerbaycan birliklerini provake ederek sınırda çatışma başlatmıştı. Ağır kayıpların yaşandığı çatışmanın ardından ateşkes ilan edilirken Ermenistan sınırda provakasyonlarını sürdürüyor. Son olarak yine Azerbaycan mevzilerini hedef alan Ermenistan, 1 Azerbaycan askerini yaraladı.

Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı Ermenistan'dan Azerbaycan mevzilerine provokatif saldırı. Ermenistan askerlerinin Tovuz, Kelbecer ve Daşkesen illeri istikametinde bulunan Azerbaycan mevzilerini hedef aldığı belirtildi.

Arap Birliği'nden Azerbaycan'a sürpriz davet! Arap Birliği'nden kardeş Azerbaycan'a sürpriz bir davet geldi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ülkesinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi'ne onur konuğu olarak davet etti.