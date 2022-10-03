Türkiye Gazetesi

Brezilya’da bu pazar günü yapılan genel seçimlerde, devlet başkanı adayları arasında salt çoğunluğu elde eden çıkmadığı için seçim ikinci tura kaldı.

EN YÜKSEK OY İŞÇİ PARTİSİ'NİN

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi’nden (TSE) edinilen bilgiye göre sandıkların yüzde 98,38’inin açılmasının ardından İşçi Partisi (PT) adayı Luiz Inacio Lula da Silva oyların yüzde 48,08’ini kazanarak ilk sırayı alırken, mevcut devlet başkanı ve Liberal Parti (PL) adayı Jair Messias Bolsonaro ise yüzde 43,50 oy oranı ile ikinci oldu. Elde edilen bu sonuçlarla başkanlık seçiminin ikinci tura kaldığı kesinleşti. Solcu aday Lula’nın Bolsonaro karşısında avantaj elde ettiği seçimlerin ikinci turu ise 30 Ekim 2022 Pazar günü yapılacak.

KATILIM YOĞUN

Düzenlenen genel seçimlere halk büyük ilgi gösterdi. Seçmen sayısının 156 milyonun üzerinde olduğu ülkede yurtiçi ve yurtdışında kullanılan oyların sayısı 123 milyonu aştı.

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi bu pazar günü yapılan seçimin normal bir ortamda gerçekleştiğini ve bu durumdan memnun olduklarını bildirse de bazı aksilikler yaşandı. Sao Paulo kentindeki bir seçim merkezine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis yaralandı. Sao Paulo Eyaleti Askeri Polisi saldırganın tutuklandığını açıklarken yaralı polisler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Goiania şehrinde ise sinir krizi geçiren bir adamın seçim sandığını kırdıktan sonra federal polis ekipleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

'KONGRE BASKINI' KORKUSU

Seçimlerden önce eski ABD başkanı Donald Trump’ın desteğini açıkladığı Bolsonaro’nun her fırsatta ülkedeki seçim sistemini eleştirmesi ve elektronik oylama hakkında asılsız iddialarda bulunması sebebiyle seçim sonuçlarını kabul etmeyerek 2021 yılında ABD’de yaşanan Kongre Binası baskını benzeri bir siyasi krize neden olabileceğinden korkuluyor.

Bulgaristan’da seçimin galibi eski Başbakan Borisov oldu Bulgaristan’da sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov’un partisi Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB), genel seçimleri ilk sırada bitirdi.

Bosna Hersek'te genel seçim: Oy kullanma işlemi başladı Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimde halk oylarını kullanıyor. İlk sonuçların gece yarısı açıklanması bekleniyor.