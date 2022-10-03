Türkiye Gazetesi

ABD'nin Florida eyaletinde yaşanan lan Kasırgası'yla halk resmen felaketi yaşıyor. Felaket nedeniyle yüz binlerce evin ve iş yerlerinin elektriği kesildi ve binlerce insan su su baskınları nedeniyle evsiz kaldı. Felaketin boyutu gün geçtikçe artarken ölü sayısının 87'ye yükseldiği açıklandı. ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül'de, kategori dört şiddetinde uluşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de Güney Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 83'e yükselirken, 4 kişinin de Kuzey Carolina'da hayatını kaybettiği bildirildi. Kasırganın neden olduğu yıkıntılar arasında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Florida halkının, pazar gününden itibaren enkaz ve çamuru temizlemek için evlerine dönmeye başladığı kaydedildi. Fotoğraf-AA

800 BİN EV VE İŞ YERİ ELEKTRİKSİZ

Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu. Florida'da nehir taşkınları ve yer yer sellerin devam etmesi bekleniyor. ABD'nin güney kıyılarında, 800 bin ev ve iş yerinde elektriklerin kesik olduğu açıklandı.

TOPLAM HASARIN 100 MİLYAR DOLARA ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Kasırganın sadece Florida eyaletinde neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Bazı şirketlerin, sigortalı hasarın 60 milyar dolara çıkabileceğini, toplam hasarın ise 100 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ettiği ifade ediliyor. Binlerce ev ve iş yerinin sular altında kaldığı objektiflere yansırken, yüzlerce tekne ve aracın da kasırgada sürüklendiği ve hasar gördüğü görüntülenmişti.

Diğer taraftan, ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Pazartesi günü, sel felaketine maruz kalan Porto Rico'yu, Çarşamba günü ise Florida'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

2.5 MİLYON KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Geçtiğimiz günlerde Meksika Körfezine kıyısı olan bölgelerinde yaşayan 2,5 milyon kişiye kasırga nedeniyle tahliye emri verildi. Tampa bölgesinin güney kesimlerini vurması beklenen kasırga dolayısıyla olağanüstü hal ilan edilen bazı bölgelerdeki 2,5 milyon kişi, eyaletin doğu ve kuzey bölgelerine doğru harekete geçti.

Tekneler yollara savruldu, 2 milyona yakın hane elektriksiz kaldı! Ian kasırgası Florida'yı yıktı geçti ABD’nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.

Biden 'En ölümcül fırtına' diyerek duyurdu: Ian, Florida'yı yıktı geçti Florida'da dün karaya çıkan Ian kasırgası, eyalet genelinde büyük yıkıma yol açtı. Evlerin uçtuğu, yolların delindiği kasırganın ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, etkisini hala sürdüren kasırganın eyalet tarihindeki en ölümcül fırtına olabileceğini söyledi.

Florida açıklarında tekne alabora oldu: Onlarca kişi kayıp ABD’nin Florida eyaleti açıklarında bir tekne alabora oldu. Feci olay sonrası 39 kişinin kaybolduğu açıklandı.