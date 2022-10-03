Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan yaklaşık 8 aydır süren Rusya Ukrayna savaşında, 1300 ailesiz çocuğu misafir edilmesini sağladı. Ukrayna Devlet Başkanı Olena Zelenska ve Emine Erdoğan, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Zelenska, Türkiye'nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zelenska, Ukrayna'daki son gelişmelerin yanı sıra kendi adını taşıyan vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi. Zelenska, eşi Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'ya verilen destekten dolayı teşekkür mektubunu Emine Erdoğan'a teslim etti.

Türkiye'nin 1300 ailesiz Ukraynalı çocuğu misafir etmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Zelenska, yaklaşık 200 özel gereksinimli çocuğun da tahliye edilerek Türkiye'ye getirilmesi hususunda yardım talep etti.

'ERDOĞAN DÜNYAYI GIDA KRİZİNDEN KURTARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve diplomasi becerisiyle tahıl koridoru ve esir mübadelesinin gerçekleştiğini belirten Zelenska, özellikle tahıl koridorunun dünyayı büyük bir gıda krizinden kurtardığını vurguladı.

Savaş nedeniyle sağlık alanındaki ihtiyaçların arttığına dikkati çeken Zelenska, ambulans ve kuvöz temini konusunda Emine Erdoğan'dan destek istedi.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşi değerli dostum Olena Zelenska Hanımefendi'yi İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duydum. Savaş mağduru kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere Ukrayna halkının yaralarını el birliği ile saracağımıza inanıyorum. Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek." açıklamasını yapmıştı.

Zelenski'nin eşi Olena Zelenska konuştu: Savaş olacağına inanmıyordum Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelensk, The Guardian Gazetesi'ne verdiği röportajda, savaş sürecinde yaşadıklarını anlattı. Zelenski, savaşın olacağına inamadığını, pasaportunu bile hazırlamadığını ifade etti. Eşinin elbette askeri sırlarını paylaşmadığını dile getiren Lady Olena Zelensk, onu Ukraynalılar gibi televizyondan izleyebildiğini belirtti.

Ukrayna lideri Zelenski’nin eşi Olena Zelenska savaşın korkunç yüzünü anlattı! Emine Erdoğan mesajı dikkat çekti Rusya ve Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken, Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ilk kez Türk basınına konuştu. Çocuklarıyla birlikte gizli bir yerde saklandığını belirten ve bundan utanç duyan Zelenska, "Buna dayanmak denilebilirse dayanıyorum. 973 çocuğumuz Türkiye'ye tahliye edildi.” dedi. Emine Erdoğan’a da yardımlarından dolayı teşekkür eden Zelenska, “Emine Erdoğan'a minnettarım" ifadelerini kullandı.