Türkiye Gazetesi

Yunanistan, geçtiğimiz haftalarda Ege'de bulunan 'gayri askeri statüdeki adalar'a zırhlı araçlar sevk etti. O anlar, Türk İHA'ları tarafından görüntülendi. Özellikle Midilli ve Sisam'a ABD yapımı silahların sevk edildiği belirlenirken, Amerika 23 adanın tamamını adeta silah yığınağına çevirdi.

Türk İHA'larının görüntülediği sevkiyatın ardından adalarda bulunan ABD silahları bir kez daha gündeme geldi. Yunanistan, 23 adaya adeta ABD ve Alman silahlarını yığdı. Adalarda tanktan obüse, havandan uçaksavara kadar onlarca ABD ve Alman yapımı silah ve mühimmat bulunuyor.

LİMNİ'DE ABD YAPIMI TANKSAVARLAR

Yeni Şafak'ın haberine göre; Ahikerya adalarında konuşlandırılan Yunan birliklerinde ABD yapımı Hummer jipleri ile M113 ZPT (zırhlı personel taşıyıcı) bulunuyor

Limni Adası’nda ise ABD yapımı Tow tanksavar silahlar yer alıyor. Ayrıca Yunan komutanların burada Tow silahları önünde çektirdiği çok sayıda fotoğraf bulunuyor. Limni Adası'nda inşa edilen askeri havalimanında ise Yunan 130. Muharebe Filosuna ait ABD yapımı F-16 savaş uçağı bulunuyor.

Yunanistan'ın Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a yönelik uluslararası hukuku çiğneyen faaliyetleri böyle görüntülendi

TANKLAR, TAARRUZ HELİKOPTERLERİ, OBÜSLER...

Adalara konuşlandırılan ve namluları Türkiye'ye çevrilen mekanize birliklerde ABD yapımı M-48 tankları kullanılıyor. Apache taarruz helikopterleri de gayri askeri statüdeki adalarda bulunan diğer bir ABD yapımı silah.

Hemen hemen silahlı her adada bulunan M 16 piyade tüfekleri, 81 milimetre havanlar, 105 milimetre obüsler, kundağı motorlu obüsler de ABD’nin Yunan ordusuna sağladığı imkanlar arasında.

İKİNCİ SIRADA ALMANLAR VAR

ABD'den sonra Yunan adalarının silahlanmasına en çok katkı sağlayan ikinci ülke ise Almanya. Yunan birlikleri tarafından gayri askeri statüdeki adalarda kullanılan askeri araçların büyük bölümünün Alman yapımı olması dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra Almanya üretimi Rheinmetall MK 20 uçak savarlar da yine adalarda kullanılan silahlar arasında.

Son dakika... Yunanistan'dan Ege’de büyük tahrik! Türk İHA'sı görüntüledi: Gemiyle adalara zırhlı taşıdılar Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayarak Ege'deki Gayri Askeri Statüdeki Adalar'a (GASA) zırhlı araç sevk ettiği anlar ortaya çıktı. Çıkarma gemilerinin Midilli ve Sisam'a özellikle ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk etmesi ise dikkat çekti.