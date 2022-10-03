Türkiye Gazetesi

Dünya günlerdir Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 4 bölgeyi ilhak etmesi ve seferberlik ilanı sırasında verdiği nükleer tehdidi konuşurken, ABD’den Rusya’ya gözdağı veren bir çıkış geldi. eski CIA direktörü David Petraeus Putin'in Kiev'de nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağını söyledi.

Putin'in Rusya'da kısmi seferberlik ilan ederken 'Blöf yapmıyorum' diyerek Ukrayna savaşında nükleer silah kullanabileceğini yinelemesi, nükleer tehlikeyi yeniden gündeme getirmişti.

Eski CIA direktörü ve emekli dört yıldızlı ordu generali David Petraeus Putin’in bu çıkışına adeta gözdağı verdi. ABC News'a konuşan Petraeus, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerini ve teçhizatını yok edeceği ve Karadeniz filosunu batıracağı belirtti.

Petreaus, radyasyonun 5. Madde şemsiyesi altındaki NATO ülkelerine yayılma olasılığının NATO üyesine saldırı olarak yorumlanabileceğini belirtti.

LAVROV: İLHAK EDİLEN TOPRAKLARI SAVUNMAK İÇİN NÜKLEER KULLANMAYA HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, geçtiğimiz günlerde Moskova'nın hangi şartta nükleer silah kullanacağını dünyaya ilan etmişti. Lavrov, Rusya'nın ilhak edilen Ukrayna topraklarını savunmak için nükleer silah kullanmaya hazır olacağını açıklamıştı.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rus mevkidaşının açıklamasının 'sorumsuz' ve 'kabul edilemez' olduğunu söylemişti.

MEDVEDEV’DEN BATI’YA GÖZDAĞI

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ise, 'Batı'nın ve genel olarak tüm NATO ülkelerinin Rusya'nın kendi yolunu seçtiğini anlaması gerekiyor' sözleri ile Batı'ya gözdağı da vermişti. Medvedev, 'Rusya'ya katılan toprakları korumak için nükleer dahil her silah kullanılabilir' demişti.

Rusya kritik kentten çekildiğini açıkladı: Kadirov'dan nükleer silah kullanmak çağrısı Ukrayna'nın Donetsk'teki stratejik Lyman kentinde 5 ine yakın Rus askerini kuşattığını bildirmesi sonrası Rusya bölgeden çekildiğini açıkladı. Çeçen Lider Ramazan Kadirov ise "Liman yenilgisinin ardından Rusya düşük kapasiteli nükleer silah kullanmayı düşünmeli" dedi.

İngiliz basınından korkutan Putin iddiası: Nükleer saldırıyla 'ölü bölge' oluşturacak Rusya lideri Viladimir Putin'in, Ukrana savaşında nükleer silah kullanacağı iddiası dünya gündemini meşgul ediyordu. Son olarak İngiliz basını Rus ordusunun, taktik bir nükleer saldırıyla Ukrayna ile arasında 'ölü bölge' oluşturabileceğini öne sürdü.

