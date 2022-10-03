Türkiye Gazetesi

Rusya ile Ukrayna savaşı birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da krize neden oldu. Batılı ülkelerin yaptırım kararı ardından Moskova’dan vanaları kapatma hamlesi geldi. Kış aylarının nasıl geçeceğine yönelik telaşa giren Avrupa ülkeleri de çeşitli tasarruf tedbirlerini masaya yatırmaya başladı. Tarihinin en çetin kışına hazırlanan Batı, her geçen gün enerji tasarrufuna dair yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

ÖĞRENCİLERE BATTANİYE DAĞITILDI

Buna son örnek Çekya’dan geldi. Orta Avrupa’da bulunan Çekya olası enerji krizine battaniyeli çözüm önerisi getirdi. Hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düştüğü ülkede öğrencilere battaniyeler dağıtıldı. Kış gelmeden 7 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları, eğitim gören öğrencileri üşütmeye yetti. Yaşanan bu durum sonrası okul yönetimi, kalorifer yakmak yerine öğrencilere battaniye dağıttı.

Çekya'da sınıflarda öğrencilere battaniye dağıtıldı

KIŞ BOYUNCA OKULLAR ISITILMAYACAK

Kış boyunca kullanılacak battaniyelerin diğer okullarda da dağıtılacağı öğrenildi. Öte yandan doğalgaz krizi yaşayan Avrupa Birliği, geçen hafta tasarruf önlemleri konusunda anlaşmıştı. Çekya ve birçok Avrupa ülkesi, tasarruf amacıyla kışın okulları ısıtmamayı planlıyor.

BOTAŞ açıkladı: İran'dan Türkiye'ye 8 gün doğal gaz akışı olmayacak Planlı bakım nedeniyle İran'dan 8 gün boyunca Türkiye'ye doğalgaz akışı yapılamayacak. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada Kesinti nedeniyle arz-talep dengesinde bir sorun olmayacağı belirtildi.

Havalar soğurken elektrik ve doğal gazdan beklenen haber geldi: Tarife değişmedi Eylül ayının bitmesiyle herkes ekim ayında doğal gaz ve elektriğe zam yapılacak mı diye merak etmeye başladı. BOTAŞ ve EPDK ekim ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. 1 Ekim’den itibaren geçerli olan tarife vatandaşa rahat nefes aldıracak. İki kurumda Ekim ayında tarifeleri sabit bıraktı.