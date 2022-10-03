Türkiye Gazetesi

Sinegubo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hastanede ağır hasar oluştuğunu ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini belirtti. Vali Sinegubo, saldırıda bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını ifade etti.

"DÜŞMAN HALKI ACIMASIZCA TERÖRİZE ETMEYİ SÜRDÜRÜYOR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı yazılı açıklamada, Kupyansk'taki hastanenin ana binasında yangın çıktığını belirterek "Düşman halkı acımasızca terörize etmeyi sürdürüyor. Ancak her işgalci açıkça hatırlamalıdır; şehirlerimize, halkımıza her saldırı için misilleme kaçınılmazdır. Irkçıların kıyamet günü mutlaka gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kupyansk şehri, Ukrayna ordusunun geçen ay başlattığı karşı saldırıda Rus güçlerinden geri alınmıştı. Şehrin kontrolü Ukrayna güçlerinde olsa da çevresinde çatışmaların devam ettiği bildiriliyor.

Zelenskiy duyurdu: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde Vlodomir Zelenskiy, Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinde dalgalandığını belirterek, "Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım... Bayrağımız her yerde olacak." dedi.

Ukrayna atağa geçti! Binlerce Rus askeri çembere alındı: Sırada Luhansk var Rusya ve Ukrayna arasında kriz devam ederken Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi. Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını açıkladı. Haygay Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu belirterek 'Sırada Luhansk var' açıklamasını yaptı.