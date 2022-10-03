Türkiye Gazetesi

Büyük Okyanus’ta oluşan Orlene Kasırgası, Meksika’yı vurdu. Sinaloa eyaletindeki Isla del Bosque kasabasında karaya inen Orlene, bölgede şiddetli yağışlara ve fırtınaya sebep oldu.

SAATTE 165 KİLOMETRE HIZLA İLERLİYOR

Kategori 1 kasırga seviyesindeki afet sonrası bazı yerleşim bölgelerinde elektrik ve su kesintisi yaşandı. Yıkılan ağaçlar yüzünden bazı yollara ulaşım durdu.

Yetkililer, riskli bölgelerde yaşayan 400 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Saatteki hızı 165 kilometreyi bulan kasırganın Sinaloa, Nayarit, Durango, Jalisco ve Colima eyaletlerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

"EVLERİNİZİ TERK EDİN"

Meksika Ulusal Sivil Koruma Koordinasyonu, Orlene Kasırgası sebebiyle vatandaşların tedbirli olmalarını ve akarsulardan geçmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Nehir ya da göl çevresinde oturanların da su seviyesine dikkat ederek muhtemel sel durumunda evlerini terk etmeleri istendi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Orlene Kasırgası'nın bölgedeki deniz ulaşımını olumsuz etkilemesi sonucu Sinaloa Topolobambo Limanı geçici olarak ulaşıma kapandı. Ayrıca Sinaloa, Jalisco ve Nayarit eyaletlerinin birçok şehrinde de eğitime ara verildi.

ABD felaketle boğuşuyor! Milyarlarca dolar hasara neden olan lan Kasırgası'nda bilanço ağırlaştı! : Ölü sayısı artıyor ABD'nin Florida eyaletini kategori 4 şiddetinde vuran Ian Kasırgası'nda binlerce ev ve iş yeri sular altında kaldı. Kasırganın etkisiyle ABD'nin güney kıyılarında yüz binlerce iş yeri ve evin elektrikleri kesildi. Öte yandan ölenlerin sayısı, 83'ü Florida'da ve 4'ü Kuzey Carolina'da olmak üzere 87'ye yükselirken kasırganın neden olduğu hasarın 47 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

Tekneler yollara savruldu, 2 milyona yakın hane elektriksiz kaldı! Ian kasırgası Florida'yı yıktı geçti ABD’nin Florida eyaletinde büyük hasara yol açan Ian Kasırgası'nın, Güney Carolina ve Georgia eyaletlerine ilerlediği bildirildi.