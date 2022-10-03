Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin, Ukrayna'dan gönderilen tahılların yoksul ülkeler yerine Avrupa'ya gittiğini iddia etti. Putin'in bu söylemine Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'dan cevap geldi.

"TAHILIN YÜZDE 70'İ YOLLANDI"

Ulusal Meclisin yeni yasama dönemi açılışında konuşan Borne "'Dayanışma koridorları' vasıtasıyla Ukrayna'dan 14 milyon ton tahıl çıkartıldı. Moskova'nın yanıltıcı iddialarının aksine, Avrupa'ya ihraç edilen tahılın yüzde 70'i, daha sonra Afrika'ya veya Asya'ya gönderildi" dedi.

KÜRESEL GIDA KRİZİ UYARISI

Bu savaşın, Fransa ve Avrupa için gıda egemenliği oluşturulmasının gerekliliğini gösterdiğini ifade eden Borne "Küresel bir gıda krizi yaşanabilir" yorumunda bulundu.

"UKRAYNA'NIN İNŞASI İÇİN 350 MİLYOR AVRO LAZIM"

Ukrayna'nın yeniden inşasının maliyetinin 350 milyar avrodan fazla olarak tahmin edildiğine işaret eden Borne "Gelecek aylarda Fransız şirketlerini harekete geçirmek için Ukraynalı yetkililerle Paris'te ekonomi konferansı düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

"YAPTIRIMLARDAN VAZGEÇMEK, UKRAYNA'DAN VAZGEÇMEKTİR"

Fransız Başbakan Borne, savaşın başlangıcından bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları anımsatarak bunların işe yaradığı değerlendirmesinde bulundu ve "Bu yaptırımlardan vazgeçmek, Ukrayna'dan vazgeçmek olur" sözlerini sarf ett. Rusya'nın elindeki bütün silahları kullanma tehdidini savurduğunu belirten Borne, Putin'in gerilimi tırmandırmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

"KIŞI GÖĞÜSLEMEYE HAZIRIZ"

Enerji fiyatlarının yükselişiyle ilgili Borne "kışı göğüslemeye hazır olduklarını" dile getirdi. Borne sözlerini şöyle noktaladı: Rusya NATO'yu zayıf ve bölünmüş bulacağını düşündü, onu yeniden birleştirdi.

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