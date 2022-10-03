Türkiye Gazetesi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yapılan bir ankete göre, Ukraynalıların yüzde 83'ü NATO’ya katılmak istiyor. NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesi, Ukrayna'da şimdiye kadar yapılan bir ankette kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 9 KARARSIZ, YÜZDE 4 OLUMSUZ

Ukrayna’da NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesi rekor seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin geçtiğimiz cuma günü Ukrayna'nın NATO üyeliği için hızlandırılmış bir başvuru yaptığını açıklamasının ardından başkent Kiev’de Rating Group tarafından 1-2 Ekim'de 2 bin katılımcı ile NATO üyeliğine dair anket yapıldı. Katılımcıların yüzde 83'ü NATO’ya katılmak isterken, yüzde 4’ü NATO’ya katılmayı desteklemedi. Katılımcıların yüzde 9’u ise kararsız kaldı. Rating Group, NATO üyeliğini destekleyenlerin yüzdesinin Ukrayna'da şimdiye kadar yapılan bir ankette kaydedilen en yüksek oran olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

GEÇEN SENE YALNIZCA YÜZDE 55'İ OLUMLUYDU

Geçtiğimiz sene kasım ayında yapılan benzer bir ankette, katılımcıların sadece yüzde 55’i NATO’ya katılmak istediklerini belirtmişti. Söz konusu orandaki artış Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana NATO konusunda kamuoyunun ne kadar keskin bir şekilde değiştiğini gözler önüne serdi.

Son yapılan anket ayrca NATO üyeliğine verilen desteğin geçtiğimiz haziran ayından bu yana yüzde 7 arttığını gösterdi.

Ukrayna kötü haberi verdi: Rus güçleri Kupyansk'ta hastaneyi vurdu Ukrayna'da Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Rus güçlerinin Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinde hastaneye roketli saldırı düzenlediğini, bir anestezi uzmanının öldüğünü, bir hemşirenin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy duyurdu: Ukrayna bayrağı Liman şehrinde Vlodomir Zelenskiy, Ukrayna bayrağının Donetsk bölgesinde yer alan Liman şehrinde dalgalandığını belirterek, "Hem doğuda hem güneyde ve şimdi ilhak etmeye çalıştıkları ve 2014'ten beri ilhak edilen Kırım... Bayrağımız her yerde olacak." dedi.

Ukrayna atağa geçti! Binlerce Rus askeri çembere alındı: Sırada Luhansk var Rusya ve Ukrayna arasında kriz devam ederken Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi. Ukrayna Luhanks Bölge İdaresi Başkanı Sergiy Hayday, Donetsk bölgesindeki Liman şehrinde 5 bine yakın Rus askerinin kuşatıldığını açıkladı. Haygay Ukrayna güçlerinin şehirden çıkış yollarının neredeyse tamamını tuttuğunu belirterek 'Sırada Luhansk var' açıklamasını yaptı.