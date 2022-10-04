Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Ermeni yönetimi Türk dünyası için hayati önem taşıyan Zengezur Koridoru’nu şantaj aracına çevirdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ savaşının ardından imzaladığı anlaşmaya rağmen Azerbaycan’a ait toprakları masabaşı oyunu ile Ermenistan’a katmaya çalışıyor. Azerbaycanlı tarihçi-Ermeni dili uzmanı Prof. Dr. Gaffar Mehdiyev, Erivan’ın bu yolla 20 bin kilometrelik Azerbaycan toprağını yutmaya çalıştığını söyledi. Diğer Azerbaycanlı uzman Dr. Ahmet Şahidov ise Paşinyan’ın Moskova ve Soçi’de anlaşmalarını Batılı ülkelerin yönlendirmesi ile boşa çıkarmaya çalıştığını anlattı.

SSCB ALDI, ERMENİLERE VERDİ

Prof Dr. Gaffar Mehdiyev “Ermenilerin hak iddia ettiği topraklar Azerbaycan’ın asli topraklarıdır. Başta hâlen işgal altındaki bir kısım Karabağ yerleşkeleri olmak üzere Nahçivan’a ait Kerki ve Kazak bölgesinde Bağanis Ayrım, Berhudarlı, Sofulu, Heyrimli, Yukarı Eskipara, Aşağı Eskipara Kızılhacılı beldelerini zimmetlerine geçirmeye çalışıyorlar. SSCB dönemi Azerbaycan’dan koparılan Zengezur-Göyça dâhil Dereleyez, Vedi, Zengi Basar, Ağbaba, Loru Tembek gibi bölgeler Ermenistan’a verildi. Bu topraklarımızı savaşarak almadılar. Şu an Ermenistan’ın yüz ölçümü 27 bin kilometre. Bunun 20 bini gasbdilmiş Türk toprağı. Sovyet dönemi haritaları baz alındığında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti 114 bin kilometre büyüklüğe sahipti. Şu an 86 bin 600 kilometre. Geri kalan kısım Ermeni işgalinde. Aynı durum Nahçıvan için de geçerli. Ermeni şantajına karşı Azerbaycan’da gasbedilen topraklarını talep ediyor. Hakkımız olan beldeleri almamız hâlinde Bakü’nün sınırları Kars’a uzanıyor olacak. Türkiye ve Azerbaycan arasında bir ülke kalmayacak” dedi.

ERİVAN TUTUM DEĞİŞTİRDİ

Azerbaycanlı siyaset bilimci Dr. Ahmet Şahidov, Ermeni iddialarının 1988 yılı ve sonrasına ait olduğunu kaydetti. Dr. Şahidov “SSCB dağıldığında ülke-sınır haritası yoktu. Ardından Rus desteği ile yaptıkları katliam sonrası Karabağ’ı işgal ettiler. Masabaşı oyunları ele geçirdikleri topraklarda hak iddia etmeleri uluslararası hukuka aykırı. Karabağ savaşı ve ardından imzalanan Moskova anlaşması bir taraftan kim hangi topraklara sahip sorusu ortaya çıktı. Paşinyan o anlaşmanın 9. maddesi olan Zengezur Koridoru açılacak kısmını resmen kabul etti. Ancak sonra bunu koz olarak kullanıp şimdi yeni fasıllar açmaya çalışıyor. Biz kim hangi topraklara sahip sorusunun cevabını bulmasını istiyoruz. Rusya’yı Ukrayna’da zor durumda bıraktığını düşünen Batılı güçler Erivan’ın tutum değişikliğinde belirleyici unsur. Özellikle ABD ve Fransa bu konuda etkin iki ülke. ABD, Ermenistan’ı Kafkasya’ya giriş koridoru olarak kullanmak istiyor. Rusya’nın güç kaybı hâlinde Ermenistan’a girme planları yapıyor. Fransa ise hem bölgedeki geçmiş sömürü düzenini yeniden kurmak hem de Türkiye’ye karşı kullanmak için süreci sabote etmek istiyor. İki ülke var olan anlaşmaya rağmen bir tür arabulucu olacakları bir dönemin başlamasını hedefliyor” diye konuştu.

“EN BAŞA DÖNMEYECEĞİZ”

Azerbaycan’ın Karabağ’da verdiği şehit ve gazileri hatırlatan Dr. Ahmet Şahidov, takvime göre 2025 yılında Rus barış güçleri bölgenin tamamını Azerbaycan’a devredecek. Azerbaycan Moskova anlaşmasının bütün hükümlerini yerine getiriyor. Erivan ise sürekli oylama taktiği ile verdiği sözleri uygulamaktan kaçınıyor. Paşinyan, Batılı güçlerin yönlendirmesi ile Moskova’yı by-pass etmek istiyor. Nahçivan, Kazak ve Karabağ’da stratejik birçok noktayı bizden koparmaya çalışıyorlar. Ancak biz şartlar ne olursa olsun en başa dönemeyeceğiz. Hem Batum anlaşması hem Moskova mutabakatı hem de Soçi ve daha sonra Brüksel’de yapılan anlaşma ve mutabık olunan maddeler ortada” beyanında bulundu.

BARIŞ ANLAŞMASI GÖRÜŞMELERİ CENEVRE'DE BAŞLADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan, iki ülke arasında barış anlaşmasının şartlarını görüşmek üzere İsviçre’nin Cenevre şehrinde bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda sadece, görüşmenin Cenevre’de başladığı bilgisi verildi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 30 Eylül’de Ermenistan Devlet Televizyonuna verdiği röportajda, iki ülke arasında dışişleri bakanı seviyesinde görüşmelerin ekim ayında gerçekleşeceğini duyurmuştu. Paşinyan, görüşmede Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşması taslağının hazırlanacağını öne sürmüştü. Azerbaycan hükûmeti ise görüşmenin muhtevasına dair bir açıklama yapmamıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında barış anlaşmasının şartları ele alındı.

Ermenistan Hindistan’dan 245 milyon dolarlık silah satın aldı Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin tırmandığı bu günlerde Ermenistan ordusunun Hindistan’dan 245 milyon dolar değerinde silah sipariş ettiği ortaya çıktı.

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