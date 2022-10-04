Türkiye Gazetesi

Son dakika haberi: Kuzey Kore'nin, Japonya üzerinden orta menzilli balistik füze fırlattığı açıklandı. Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin fırlattığı balistik füzenin Japonya'nın kuzeydoğusu üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü bildirirken, azami 1000 kilometre irtifaya ulaşan balistik füzenin Japonya'nın üzerinde yaklaşık 1 dakika havada yol aldığı açıklandı.

Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, ülkenin kuzeydoğusundan geçerek yaklaşık 4.600 kilometre seyreden füzenin, Japonya'nın 3.200 kilometre doğusuna Pasifik Okyanusu'na düştüğünü kaydetti. Söz konusu bölge genelinde seyreden gemi ve uçaklara yönelik hasar tespit edilmediğini belirten Hamada, füzenin 'Hwasong-12 orta menzil balistik tip füze' olarak tahmin edildiğini söyledi.

HALKA 'BİNALARDAN AYRILMAYIN' UYARISI

Kyodo ajansı, en kuzeydeki Hokkaido ile kuzeydoğudaki Aomori eyaletlerinde idari yönetimlerin, halka binalardan ayrılmamalarına yönelik uyarıda bulunduğunu aktardı. Füze denemesi kaynaklı olarak Aomori havalimanından başkent Tokyo'ya yönelik uçuşlarda gecikme yaşandığı ve hızlı tren seferlerinin kısa süreli aksadığı bildirildi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, füzenin yerel saatle 07.22'de fırlatıldığını ve 07.44'te Japon ulusal karasuları dışında denize düştüğünü doğruladı. Olası bir hasar ön görülmediği için Japonya'nın füzeyi imha etmediğini ifade eden Matsuno, denemeyi bölgeye ve uluslararası topluma yönelik yakın bir tehdit olarak niteledi.

EN SON EYLÜL 2017'DE YAPILMIŞTI

Benzer denemeyi en son Eylül 2017'de gerçekleştiren Pyongyang yönetiminin, kıyı komşusu Japonya üzerinden bir başka bölgeye yönlendirdiği füze sayısı böylelikle 7'ye yükseldi.

Uluslararası basında 4.600 kilometrelik seyir süresine yönelik, Kuzey Kore'nin şimdiye kadar denediği orta ya da uzun menzil füzeler arasında en uzun süre olduğuna dikkati çekildi.

KUZEY KORE'YE PROTESTO NOTASI

Japon hükümetinin, Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla Kuzey Kore'ye protesto notası verdiği bildirildi. Güney Kore Genelkurmayı da orta menzilli balistik füzenin, Kuzey Kore'nin kuzeyindeki Jagang bölgesinde bulunan Mupyong-ri'den doğu yönüne fırlatıldığını doğruladı.

Kuzey Kore’den endişelendiren füze hamlesi! Japonya alarma geçti, kriz masası kuruldu… Silah programını hız kesmeden sürdüren Kuzey Kore sessizliğini yeni füze denemsiyle bozdu. Japon Denizi’ne doğru yeni bir kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore füze denemesini doğrularken Japonya hükümeti tarafından yapılan açıklamada kurmaylara öngörülemez durumlara karşı hazırlık olunması talimatı verildi. Japonya başbakanlık ofisinde bir kriz masası kuruldu.