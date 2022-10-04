Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası patlak veren enerji krizinde Rusya Avrupa'ya doğalgazı kesmişti. Zora giren Avrupa'yı çetşn bir kış beklerken seçeneklere yönelme olmuştu. Seçeneklerden biri de Norveç'ti ve en büyük ikinci doğal gaz üreticisi olan Norveç üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı yapılabileceği açıklanmıştı ancak Norveç dahi Rusya'nın bıraktığı açığı kapatmanın zor olduğunu belirtmişti. Bu tartışmalar devam ederken Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı. Bunun üzerine İngiltere hareket geçti ve Kuzey Akım doğalgaz hatları yakınların Norveç Donanması ile birlikte koruma görevi yapmaya başladı.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı ve açıklamada Kraliyet Donanması'na ait bir fırkateynin, Norveç Donanması ile birlikte Kuzey Denizi'nde Kuzey Akım doğal gaz hattı yakınlarında faaliyette olduğu bilgisi yer aldı.

SALDIRILARA KINAMA

Bakanlığından açıklamasında , İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın, Müşterek Sefer Kuvvetleri'ndeki mevkidaşlarıyla boru hatlarına yönelik saldırıya dair görüştüğü de belirtildi. Müşterek Sefer Kuvvetleri'nin sivil altyapıya yönelik saldırıları kınadığına da vurgu yapıldı. İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı.

Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti. İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

NATO'DAN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Konuya ilişkin NATO açıklama yapmış ve Baltık Denizi'nin uluslararası sularında Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında meydana gelen tahribatın derin endişe kaynağı olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Şu anda mevcut olan tüm bilgiler tahribatın kasıtlı ve sorumsuzca yapılmış bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını göstermektedir. Bu sızıntılar denizcilik ve ciddi çevresel tahribat riski oluşturmaktadır. Tahribatın kaynağını belirleyecek soruşturmaları desteklemekteyiz."

Geçen hafta Nord Stream 1 ve 2 boru hatlarına zarar veren denizaltı patlamaları büyük metan sızıntılarına neden oldu. Kuzeyli müfettişler, patlamaların birkaç yüz kilo patlayıcı içerdiğini söylemişti. Öte yandan Çin, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hattındaki gaz sızıntılarında sabotaj ihtimaline ilişkin Birleşmiş Milletler'e (BM) soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

SIZINTILAR DURDU

Sızıntılar paniğe neden olurken Danirmarka'dan gelen açıklamada sızıntıların durduğu öğrenildi. Danimarka Enerji Ajansı, dün, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da bugün Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

Kuzey Akım boru hattında tehlike büyüyor! Çözüm belirsiz... Rusya'nın doğal gazını Baltık Denizi'ni üzerindenAvrupa'ya taşıyan Kuzety Akım botu hattından meydana gelen sızıntı tehlike oluşturmaya devam ederken ülkeler sızıntı için birbini suçluyor. Öte yandan hasarın giderilip giderilmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Ukrayna, Kuzey Akım 1'deki gaz sızıntısı için Rusya'yı suçladı! Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirilmişti. Ukrayna gaz sızıntısının kış öncesi paniğe neden olmak isteyen Rusya tarafından planladığını iddia etti.

Gaz sızıntısı büyüyor: Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü Danimarka, Baltık Denizi'ndeki gaz boru hattında tehlile oluşturabilecek bir sızıntı yaşandığını duyurmuştu. Rusya gazı kessede içi dolu olan Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirildi.