Türkiye Gazetesi

2022 Nobel Fizik Ödülü'nü bilim insanları Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger kazandı. Üç bilim insanı da kuantum bilgi bilimi konusundaki çalışmaları nedeniyle 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Nobel Fizik Ödülü'nün sahiplerini İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Genel Sekreteri Hans Ellegren, Stockholm'deki Karolinska Enstitüsünde açıkladı.

Bir hafta sürecek olan Nobel Ödülü duyuruları Pazartesi günü İsveçli bilim insanı Svante Paabo'nun bağışıklık sistemimiz hakkında önemli bilgiler sağlayan Neandertal DNA'sının sırlarını çözdüğü çalışması için tıp alanında ödülü almasıyla başladı. Çarşamba günü kimya, Perşembe günü ise edebiyat ödülü verilecek. 2022 Nobel Barış Ödülü Cuma günü, ekonomi ödülü ise 10 Ekim'de açıklanacak.

2022 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ KUANTUM ÇALIŞMASINA GİTTİ

Nobel Fizik Komitesi üyesi Eva Olsson, ödülü kazanan ekibin 'çığır açan çalışmasına' atıfta bulunarak, kuantum bilgi biliminin güvenli bilgi aktarımı ve kuantum hesaplama gibi alanlarda önemli bir etkisi olduğunu söyledi. Kuantum bilgi biliminin 'canlı ve hızla gelişen' bir alan olduğunu belirttikten sonra "(Araştırmacıların) tahminleri başka bir dünyanın kapılarını açtı ve aynı zamanda ölçümleri nasıl yorumladığımızın temelini de sarstı." dedi.

Nobel komitesi, üç bilim insanının dolanık fotonlarla yaptıkları deneylerden, Bell eşitsizliklerinin ihlalini tespit ettikleri ve kuantum bilgi bilimine öncülük ettikleri için onurlandırıldığını söyledi. Komite, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Kuantum durumlarını ve tüm özellik katmanlarını manipüle edebilmek ve yönetebilmek, beklenmedik potansiyele sahip araçlara erişmemizi sağlıyor" dedi.

Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi belli oldu Nobel Tıp Ödülü'nü "Soyu tükenmiş homininlerin genomları ve insan evrimi ile ilgili" çalışmaları nedeniyle İsveçli Bilim İnsanı Svante Paabo kazandı.

Enerji krizinde son nokta: Nobelli fizikçiden 'gaz tasarruflu makarna' tarifi Enerji krizi nedeniyle hükümetlerin yaptığı tasarruf çağrılarının ve alınan önlemlerin ardından gündelik hayata yönelik de tasarruf tavsiyeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Nobel fizik ödüllü Profesör Giorgio Parisi, sosyal medya hesabından gazdan tasarruf edilerek nasıl makarna pişirilebileceğine yönelik bir paylaşımda bulundu.