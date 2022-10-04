Türkiye Gazetesi

Elon Musk, Twitter’da başlattığı ankette Ukrayna işgaline yönelik takipçilerinin fikirlerini sordu. Musk tweetinde, “İlhak edilen bölgelerde BM gözetiminde yeniden referandum yapılsın. Eğer halkın iradesi bu yönde olursa Rusya ayrılsın. Kırım, (Kruşçev'in hatasına kadar) 1783'ten bu yana olduğu gibi resmen Rusya'nın bir parçası. Kırım'a su tedariki güvence altına alınsın. Ukrayna tarafsız kalsın” şeklinde önerilerin bulunduğu bir anket paylaştı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin oy verdiği ankette şimdiye kadar ‘hayır’ oylarının oranı yüzde 60 civarında.

Elon Musk'ın tartışmalara neden olan Twitter anketi

Rusya – Ukrayna savaşına ilişkin önerilerini yayımlayan milyarder iş insanı Elon Musk, iki ülke için de barış maddeleri sundu. Musk, Rusya’nın ilhak ettiği Ukrayna’ya ait bölgelerde yeniden referandum yapılması gerektiğini, eğer evet oyları çoğunlukta çıkarsa bölgelerin Rusya’ya bağlanabileceğini savundu. Ayrıca milyarder isim, Kırım’ın Rusya’nın bir parçası olduğunu belirterek bölgedeki altyapının desteklenmesini talep etti. Kırım’da Ukrayna’nın tarafsız olabileceğini de ekledi.

Elon Musk, ankete ilişkin tweetlerinde de, taraflar arasında barış sağlanması halinde bu maddelerin kabul edilebileceğini, barış sağlanana kadar binlerce askerin öleceğini ve savaşa devam edilirse nükleer savaş çıkabileceğini belirtti. Anketin devamındaki bir tweetinde Musk, “Bu çatışmaların muhtemel bir sonucunun nükleer savaş olduğunu belirtmekte fayda var” dedi. Musk’ın ‘sözde’ barış önerileri tepkiyle karşılandı.

VOLODIMIR ZELENSKİY MUSK’A TEPKİ GÖSTERDİ

Tepki çeken anketinin ardından Elon Musk yine rahat durmadı ve ikinci bir anket daha yayımlayarak takipçilerine bu defa “O zaman şöyle deneyelim: Rusya'nın mı yoksa Ukrayna'nın mı parçası olduklarına Donbas ve Kırım'da yaşayanların iradesi karar vermeli” şeklinde bir soru sordu. 2 milyon 54 bin kişi yüzde 58 oranında ‘Evet’ cevabını verdi.

Bir diğer tweette ise Elon Musk, “Rusya’nın Ukrayna'nın 3 katı nüfusu var, bu nedenle Ukrayna'nın toplam savaşta zafer kazanması pek mümkün değil. Ukrayna halkını önemsiyorsanız, barış arayın” dedi.

Zelenskiy, Elon Musk'a anketle karşılık verdi

İkinci anketin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy küplere bindi. Twitter hesabından Musk’ı hedef alan Zelenskiy, Musk’a tepkisini bir anket yaparak gösterdi. Zelenskiy, “Hangi Elon Musk’ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi yoksa Rusya'yı destekleyen mi?" şeklinde bir soru sordu.

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