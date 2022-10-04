Türkiye Gazetesi

Rusya’nın 4 bölgeye ilhak kararının öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısmi seferberlik ilanı yapmış ve 300 bin kişiyi askere çağırmıştı. Ukrayna ordusunun son dönemde üst üste cephede elde ettiği başarılar nedeni ile Putin’in orduda sıkıştığı ve bu nedenle ordunun asker ihtiyacı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Seferbelik ilanı sonrasında ülkede panik yaşandı ve birçok Rus vatandaşı sınır bölgelere kaçtı hatta Rus askerlerinin bazıları bacaklarını kırarak seferberlik ilanından kaçmaya çalıştı.

Seferberlik ilanı sonrası Rusya'da, bu güne kadar 200 bin kişinin askere çağrıldığı açıklandı. Kısmi seferberlikten kaçmaya çalışanlar nedeniyle uçak biletleri tavan yaptı. Ülkede yaşanan panik nedeniyle Putin yeniden bir açıklama yapmak zorunda kaldı ve seferberliğin sadece askerlikte tecrübeleri olanları kapsadığını belirtti ve bunun dışında kalanların alınmayacağını belirtti.

Rusya’dan edinilen son bilgilere göre şimdiye kadar 200 bin kişinin kısmi seferberlik kapsamında askere çağrıldığı açıkladıı.

‘HEDEFİMİZ DONBAS BÖLGESİNİ ÖZGÜRLEŞTİRMEK’

Putin yaptığı seferberlik ile ilgili yaptığı açıklamada "Batı, ülkemizi yok etmeye çalışıyor. Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek." dedi. Savunma Bakanı Şoygu ise "Seferberlik kapsamında toplam 300 bin yedek asker çağıracağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan 'seferberlik' görüntüleri... Gençler kaçtı, yaşlılar askere alındı Rusya'nın Ukrayna’ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Rusya'da ilan edilen kısmi seferberliğin ardından Rostov'da askere alınanların eğitimi başladı. Askere alınan bazı vatandaşlar yakınları ile vedalaştı.Rusya'da geçen hafta kısmi seferberliğin ilan edilmesinin ardından başkent Moskova’da kurulan askerlik şubelerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırarak birliklerine sevk edildi.

Saatlerce kuyrukta beklediler! Seferberlik kararı sonrası Ruslar Kazakistan'a akın etti Putin’in kısmi seferberlik ilan etmesinden sonra Rusya’daki panik büyüyor. Rus vatandaşkarı Kazakistan'a akın etmeye başlayan Rus vatandaşları, burada banka hesabı açtırmak, ikametgah veya ev almak isteyen yabancı vatandaşlara verilen "bireysel kimlik numarasına" başvurmak amacıyla kamu hizmetlerinin sunulduğu merkezlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Putin'den seferberlik itirafı: Hata yaptık Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kısmi seferberlikte bazı hatalar yaptıklarını söyledi. Putin "Bir hata yapılırsa, bu düzeltilmeli ve uygun bir gerekçe olmadan askere alınanlar evlerine geri gönderilmeli" dedi