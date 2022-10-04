Türkiye Gazetesi

1. Karaba Savaşı'nda Ermenilerin yaptığı katliamın bir örneği daha ortaya çıktı. Hocavend'in Edilli köyünde bulunan 12 Azerbaycanlı askerin toplu şekilde gömüldüğü alan görüntülendi Üzerlerindeki kıyafet ve eşyalardan cesetlerin Azerbaycanlı askerlere ait olduğu anlaşılıyor. Bazı kafataslarında olan delikler askerlerin kurşuna dizilerek infaz edilmiş olabileceklerini gösteriyor.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonu yetkilisi Namig Efendiyev, 1. Karabağ Savaşı’nda kaybolan Azerbaycanlıların bulunması için Şubat 2022’den itibaren bölgede kazılar yaptıklarını açıkladı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLECEK

Edilli köyünde bugüne kadar 25 kişinin kalıntılarının bulunduğunu belirten Efendiyev, “26 Eylül’de yapılan kazılarda ise askeri kıyafetli 12 şahsa ait kalıntılar tespit edildi. Bunların Ermenilerce katledilerek toplu şekilde gömülen Azerbaycan askerleri olduğu tahmin ediliyor. Cesetlerden DNA analizi alınacak ve kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak.” bilgisini paylaştı.

1.KARABAĞ SAVAŞI'NDA ÇOK SAYIDA ASKER VE SİVİL KAYBOLDU

Resmi kayıtlara göre 1990’lı yılların başlarında, 1. Karabağ Savaşı’nda Azerbaycanlı 3 bin 890 asker ve sivil kayboldu. ​​​​​​​Azerbaycan, Ermenistan’la yapılan müzakerelerde kayıp şahıslar konusunu her zaman gündeme getiriyor ve Ermenistan’dan bu şahısların akıbetinin açığa kavuşturulmasını talep ediyor.

Yenilgiyi bir türlü hazmedemiyorlar! Ermenistan yine Azerbaycan mevzilerine ateş açtı 2 kez üst üste hezimete uğrayan Ermenistan yenilgi bir türlü hazmedemiyor. Ermeni askerleri, sınırda ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Cenevre'de görüştü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Cenevre'de bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında barış anlaşmasının şartları ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan görüşmesi: Cenevre’de bir araya geldiler Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi.