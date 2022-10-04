Türkiye Gazetesi

Uttarakhand eyaleti polis müdürü Ashok Kumar, eyalet sınırları içerisinde bulunan Garhwal Himalayaları'nda 29 dağcının bulunduğu bir zirvede çığ düştüğünü açıkladı. Kumar, 8 dağcının kurtarıldığı ve tedavi altına alındığını belirterek arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı. Press Truth India sitesi ise 10 dağcının öldüğü, 11 dağcının kayıp olduğunu duyurdu.

"HİNT TARİHİNDE İLK"

Uluslararası Tırmanma ve Dağcılık Federasyonu yetkilisi Amit Chowdhary de "Hint dağcılık tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir dağcı stajyer grubu çığda öldü." açıklamasında bulundu. Uttarakhand eyaleti Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Ulusal Afet Müdahale Gücü ve Hindistan ordusunun kurtarma çabalarına yardımcı olmak için ekipler görevlendirdiğini ifade etti.

Uttarakhand'ın dağlık bölgelerinde çığ sıklıkla görülürken geçen yıl Himalayalar'dan bir buzulun kopmasının neden olduğu heyelan ve sellerde en az 200 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin, Himalayalar'da geri adım atıyor Çin, Hindistan'la gerilime neden olan Himalayalar'daki askeri çadırlarını ve diğer yapıları kaldırmaya başladı. Kararın iki ordu arasındaki görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

Himalayalar’da çığ düştü: 6 ölü Himalayalar'da bulunan Hint ordusunun görev yaptığı kontrol noktasında çığ düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.