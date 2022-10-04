Türkiye Gazetesi

Apostolakis, Parapolitika radyo istasyonuna verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulunan Apostolakis, Türkiye ile bir çatışma halinde, Yunanistan'ın, yaptığı ittifaklara rağmen yalnız kalacağını ifade etti.

Katıldığı bir programda Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliği değerlendiren Apostolakis, olası bir savaş senaryosunda çatışmanın en fazla 3-4 gün sürebileceğini belirtti. İki ülke arasında savaş çıkması durumunda kimin kazanacağının kestirilemeyeceğinin altını çizen eski bakan, 'Savaş çıkarsa çatışmanın tüm bölgeye yayılma ihtimali de var. Adeta kontrol edilmeye çalışılan ama edilemeyen bir yangın gibi olur' dedi.

Apostolakis, Ukrayna örneğini göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Herkes onları (Ukrayna) destekliyor. Kim savaşıyor, savaşın tüm bu kötülüklerini kim çekiyor? O halde biz bu mantıkla gitmemeliyiz. Kimse bize yardım etmez. Hadi diyelim bizi desteklesinler, sırtımıza vurup haklısınız desinler ve bize bazı silah sistemleri göndersinler. 100 yıl geriye gideriz, ülke olarak biz mahvoluruz, biz insanlarımızı kaybederiz. Önemli olan oraya varmamak. Oraya varmamamız için bizi destekleyen tüm güçlerin ve müttefiklerimizin yaptıkları müdahalelerde daha etkili olmaları gerekli."

Olası bir savaşın büyük yıkıma neden olabileceğini belirten Apostolakis, "Savaşlarda kazananlar ve kaybedenler yoktur. İki taraf da zarar görür." diye konuştu.

Apostolakis, Türkiye ve Libya arasında imzalanan hidrokarbon alanında mutabakat zaptını, Türkiye'nin enerji konusunda Yunanistan ve onun üzerinden Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye baskı kurma çabası olarak yorumladı.

‘ORDUMUZ İYİ AMA MÜKEMMEL DEĞİL’

Apostolakis'ten Yunan ordusu ile ilgili dikkat çeken bir yoruma da imza attı. Apostolakis, 'Ordumuz iyi ama mükemmel değil çünkü bazı sorunlar var' dedi. Apostolakis Türkiye ile ilgili 'Türkler baskılarla bir araya gelmezler. Her şeyi tartarak hareket ederler' yorumunda bulundu. Eski bakanın bu açıklaması pek çok Yunan gazetesinde Haber oldu.

GÜNDEM LİBYA ANLAŞMASI

Yunan basını Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalanmasına da geniş yer ayırdı. Yunan haber sitesi in.gr anlaşmayı 'Türkiye gerilimi tırmandırıyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.

To Vima gazetesi bu gelişmeyi 'Yeni Türk-Libya mutabakatı için Atina'da diplomatik ateş' başlığı ile okurlarına sundu. Kathimerini gazetesi ise haberinde anlaşmanın detaylarının henüz netlik kazanmadığı bilgisine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan AB ve Yunanistan'a tepki: Hiçbir önemi ve kıymeti yok Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Türkiye ile Libya arasında hidrokarbon alanında imzalanan mutabakat zaptı konusunda Avrupa Birliği ve Yunanistan'dan gelen açıklamalara, "Yapılan açıklamaların ülkemiz açısından hiçbir önemi ve kıymeti yoktur. İki egemen devlet arasında işbirliğine yönelik bu anlaşmaya itiraz edilmesi hem uluslararası hukuka, hem de BM’nin temel ilkelerine aykırıdır" şeklinde cevap verdi.

AK Parti MYK toplantısı sonrası Sözcü Çelik'ten ABD'ye Yunanistan tepkisi: Hesapsız destek iyi sonuçlar doğurmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısının sona ermesinin ardından açıklama yapan Sözcü Ömer Çelik, Yunanistan'ın ABD silahları ile adalara yaptığı sevkiyata tepki göstererek "Hesapsız silah desteğinin NATO ve bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır." dedi.