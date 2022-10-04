Türkiye Gazetesi

İsviçre, kullanım tarihleri sona eren 294 milyon avro değerindeki 10,3 milyon doz Covid-19 aşısını yakın zamanda yok etmişti. Fransa'da son kullanım tarihi yaklaşan 30 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı çöpe atılacak. Covid-19 aşışı olanların sayısının günlük 20 bin civarına düştüğü ülkede, Yüksek Sağlık Kurulu aşı olunması çağrısında bulundu.

AŞILAR ÇÖP OLMASIN DİYE HALKA ÇAĞRI YAPILDI

Express dergisinin haberine göre, Yüksek Sağlık Kurulu (HAS), kullanım tarihleri sona erecek olan Covid-19 aşılarının çöpe atılmaması için halka aşı olmaları çağrısı yaptı. Covid-19 aşışı olanların sayısının günlük 20 bin civarına düştüğü ülkede, hükümetin çabalarına rağmen 1,85 milyon şişesi Moderna, 1,7 milyon şişesi Pfizer marka 30 milyon dozdan fazla aşı son kullanma tarihleri yaklaşsa da hala yapılmadı.

HAS, Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış ve Omicron varyantı için de geçerli bu Moderna ve Pfizer aşılarının bir an önce kullanılmasını tavsiye etti. Kurul, Pfizer ve Moderna'nın ilk nesil Covid-19 aşılarının bu kampanya sürecinde öncelikli olarak yapılmamasını istese de bivalan mRNA aşılarının gelişi ve onay süreci tamamlanana kadar bu aşılar yapılmaya devam edecek.

PFİZER BAĞIŞLANMASINI İSTEDİ

Diğer yandan Pfizer Fransa Aşı Direktörü David Lepoittevin, kullanım süresinin bitimi yaklaşan aşıların çöpe gitmemesi için düşük aşı oranına sahip ülkelere bağışlanmasını önerdi.

İğnesiz korona aşısına onay çıktı BioNTech ve Pfizer’in, Omicron'un BA.4 ve BA.5 varyantlarına uyarlanan Covid-19 aşısı için geri sayım sürerken Çin'den dikkat çeken bir haber geldi.

Koronavirüs aşısı geliştiren Moderna, Biontech ve Pfizer’a dava açtı ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna yaptığı açıklamada, Moderna'nın mRNA aşı teknolojisi patentlerinin ihlal edildiğini ileri sürerek Pfizer ve BioNTech'e dava açtığını duyurdu.