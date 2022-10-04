Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 14 Nisan'da sosyal medya platformu Twitter'ı satın almak için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulundu. Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirildi.

Ancak Musk, 13 Mayıs'ta kararından vazgeçip yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturmasına yönelik hesaplamaların detaylarının beklendiğini" aktardı. 8 Temmuz'da birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek Twitter'ı satın alma anlaşmasını feshettiğini söyledi.

Bu karar sonrası Twitter Musk'a dava açtı. Davanın 17 Ekim'de görülmesi beklenirken Elon Musk yine siteye siteye dikti. Musk'ın, Twitter için yeniden teklif verdiği, hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği iddia edildi. Bloomberg'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın, söz konusu teklifi Twitter'a mektupla yaptığı belirtildi. Bu durum sonrası Twitter'ın hisseleri, kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından yüzde 18'e kadar değer kazandı.

Mahkeme Elon Musk'ın mesajlarını halka açtı: Tweet başına dogecoin ile ödeme yaptıracaktı! Elon Musk'ın özel mesajlarının bir kısmı, devam eden Twitter davasında halka açıldı. Mahkeme dosyasında ortaya çıkarılan mesajlar, Musk'ın Twitter ile yaptığı perde arkası müzakerelerine, eski CEO Jack Dorsey ile yaptığı tartışmalara ve Musk'ın Twitter CEO’sı Parag Agrawal ile görüşmelerinin nasıl hızla kötüye gittiğine ışık tuttu.

Elon Musk'ın bahanesi ortaya çıktı: ‘Dünya savaşı çıkacaksa Twitter'ı satın almamın anlamı yok' Milyarder iş insanı Elon Musk ile Twitter arasında devam eden satın alma anlaşmazlığında yeni bir detay ortaya çıktı. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla Musk’ın anlaşmadan çekilmek istediği anlaşıldı.