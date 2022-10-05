Türkiye Gazetesi

Doğu sınırı komşumuz İran depremle sarsıldı. Korkutan deprem Van ve Hakkari'de de hissedildi. İranlı makamlardan yapıulan açıklamaya göre, deprem sonrası 276 kişi yaralandı.

AFAD DUYURDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.21'de, merkez üssü Hoy kenti olan 5,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlenirken, sosyal medya üzerinden, sarsıntının Van ve Hakkari'den de hissedildiği bildirildi. Depremin merkez üssünün, Van'ın Başkale ilçesine yaklaşık 62 kilometre mesafede olduğu tespit edildi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE 276 KİŞİ YARALANDI

Depremde ilk belirlemelere göre, 276 kişinin yaralandığı, yaklaşık 200 binada küçük çaplı hasar meydana geldiği kaydedildi.

Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı: Bardağı taşıran son damla olabilir! Dün gece Marmara Denizi'nde yaşanan 3,1'lik depreme işaret eden Prof. Dr. Naci Görür depremin küçük olsada yeri itibariyla tehlikeli olduğunu söyleyerek 'bardağı taşıran son damla' benzetmesini yaptı. Beklenen büyük İstanbul depremi için son döneme girildiğini belirten Görür, Kumburgaz fay kolu üzerindeki depremin tedirgin edici olduğunu belirtti.

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem Japonya'nın güneybatısındaki Miyazaki eyaleti açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının Ehime, Saga, Kumamoto, Oita ve Kagoşima eyaletlerinde hissedildiği kaydedildi.