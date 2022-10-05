Türkiye Gazetesi

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünden sonra başlayan protestolar devam ediyor. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın "Sahte ve kışkırtıcı yorumlara başvurarak İran'ın içişlerine müdahaleleri" nedeniyle bu ülkenin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in dün bakanlığa çağrılarak, İran'ın protestosunun kendisine iletildiği belirtildi.

Açıklamada, İngiltere, "Tek taraflı açıklamalar yaparak, terör örgütlerinin İran'a yönelik planlarında fiilen pay sahibi olmakla" suçlanırken Tahran'ın da "İngiltere'nin olağandışı eylemlerine karşılık muhtemel seçeneklerini değerlendireceği" ifade edildi.

EMİNİ’NİN ÖLÜMÜ SONRASI PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde gösteriler başlamıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül'de gayriresmi rakamlara göre, şiddete dönüşen gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Norveç merkezli İran İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre ise gösterilerde en az 154 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığının, önceki gün İran'ın Londra Maslahatgüzarı Mehdi Hüseyni'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak, Tahran yönetimine Mahsa Emini'nin ölümüyle ilgili tam ve şeffaf soruşturma çağrısında bulunduğu belirtilmişti.

Togg'dan heyecanlandıran görüntü: Yerli otomobil yollara çıktı Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), resmi Twitter hesabından paylaştığı bir video ile Togg'un test sürüşüne ait görüntüleri halka açtı. Açıklamada şirket, gerçek yol koşullarında tüm güvenlik önlemleri alınarak kullanıcı deneyimi testlerinin devam ettiği ifade edildi.



BOTAŞ açıkladı: İran'dan Türkiye'ye 8 gün doğal gaz akışı olmayacak Planlı bakım nedeniyle İran'dan 8 gün boyunca Türkiye'ye doğalgaz akışı yapılamayacak. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada Kesinti nedeniyle arz-talep dengesinde bir sorun olmayacağı belirtildi.