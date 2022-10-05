Türkiye Gazetesi

Rus lider Putin’in emriyle 24 Şubat sabah saatlerinde başlayan savaşta aylar geride kaldı. Hız kesmeden devam eden savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Ukrayna Rusya’nın referandum yolu ile 4 bölgeyi ilhak etmesine cepheden cevap veriyor. Kiev güçleri Rusya’yı püskürtürken Moskova’nın Ukrayna’da nükleer güç kullanacağı iddiası her geçen gün daha yüksek sesle dile getiriliyor. İngiliz medyasında yer alan Haber ise kısa sürede Dünya gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

“KARADENİZ’DE NÜKLEER FÜZE KONUŞLANDIRACAK”

Daily Mail'de yer alan haberde Putin'in Ukrayna sınırlarında bir nükleer bomba patlatmaya karar vermiş olabileceği iddiasına yer verildi. Putin'in nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirten üst düzey bir savunma kaynağı, füzelerin Karadeniz'de konuşlandırılmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu söyledi. Gazete olası bir nükleer savaşta 'kurtarılması gereken kişilere' ait listenin Putin'in elinde olduğunu ve bu kişilerin nükleer sığınaklara geçiş hakkı bulunacağını da yazdı.

Putin'in kıyamet silahı'' Belgorod denizaltısı Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu.

PUTİN’İN KIYAMET SİLAHI KARADENİZ’E GİDİYOR

NATO geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarı ile Putin'in 'kıyamet silahı' adını taşıyan devasa Nükleer Denizaltısının Beyaz Deniz üssünden ayrılmış olabileceğini iddia etti. Hafta sonu İtalyan medyasına sızdırılan bir NATO uyarı notuna göre Belgorod, Kuzey Kutup Dairesi'ndeki ana üssünden kayboldu ve Poseidon nükleer bombasını test etmek için Karadeniz'e gidiyor olabilir. Rusya'nın son 30 yılda ürettiği en büyük denizaltı olduğu söylenen bu dev askeri araç İngiliz basını tarafından sabotaj ve gizli operasyonlar için geliştirildi diyerek tanıtılmıştı. Belgorod denizaltısı temmuz ayından beri faaliyette ve yüzeye geri dönmek zorunda kalmadan 120 güne kadar gidebilir. Nükleer denizaltının, düşman kıyı şeridini harap eden radyoaktif tsunamileri açığa çıkarabilen Poseidon adındaki sualtı insansız hava aracını taşıdığı biliniyor.

NÜKLEER SİLAH TAŞIYAN KONVOYU DEVREYE SOKTU

Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğü'ne bağlı bir Tren, hafta sonu Rusya'nın merkezinden Ukrayna'nın ön cephelerine doğru giderken görülmüştü. Rus yanlısı paylaşımlar yapan Telegram kanalı Rybar, terene ait görüntüleri paylaşarak büyük yük konvoyunun zırhlı personel taşıyıcıları ve diğer askeri ekipmanları Ukrayna'ya götürdüğünü duyurmuştu. Ukraynalı savunma uzmanı Konrad Muzyk trenin bağlı olduğu 12. Ana Müdürlüğü'nün nükleer silahlar ile doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çekerek şu iddiada bulunmuştu; 'Bu tren Rusya Savunma Bakanlığı'nın 12. Ana Müdürlüğüne ait. Söz konusu müdürlük nükleer mühimmattan, bunların depolanmasından, bakımından, nakliyesinden ve birimlere verilmesinden sorumludur.' Muzyk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı nükleer tehdit sonrası, Nükleer Silah programı için ekipman taşıyan bir konvoyu devreye sokarak Batı'ya bir sinyal vermeye çalıştığını da sözlerine ekledi.

Putin 4 bölgenin Rusya'ya katılımı ile ilgili yasayı imzaladı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı.