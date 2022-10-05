Türkiye Gazetesi

Lübnan basınına göre, milletvekili Zarazir, ameliyat masrafı için bankadaki parasını çekmek istedi. Ancak banka yetkilileri ödeme yapamayacaklarını söyledi. Zarazir, buna karşılık parasını alıncaya kadar şubeden ayrılmayacağını ve eyleminde ısrarlı olduğunu belirtti. Banka yetkilileri ve milletvekili arasında müzakerelerin devam ettiği, şu ana kadar Zarazir'in ikna edilemediği bildiriliyor. Çok sayıda banka mağduru da Zarazir'e destek için şube önünde toplanmış durumda.

4 FARKLI ŞUBEYE BASKIN DÜZENLENDİ

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti.

Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZİ

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

Bakanlar görüştü: Lübnan, Suriyeli mültecileri geri gönderiyor Suriye Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf ile Lübnan Göçmen Bakanı Issam Sharafeddine, yoğun kamuoyu eleştirisine rağmen ayda 15 bin Suriyeli mülteciyi Lübnan'dan sınır dışı etme planını görüştü.

Lübnan'dan Ukrayna'ya tahıl şoku: 'Gemi gecikti' diyerek kabul etmediler 6 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle, Ukrayna'da mahsur kalan tonlarca tahıl Türkiye'nin öncülük ettiği tahıl koridoru ile yeniden sevkiyata çıkmıştı. Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl yüklü gemi olan Razoni'de Lübnan'a ulaştı. Ancak Lübnanlı yetkililer teslimatın 5 aydan fazla gecikmesini gerekçe göstererek sevkiyatı reddettiğini açıkladı.