Türkiye Gazetesi

Kenya Bakanlar kurulu tarafından alınan kararda, bundan sonra GDO'lu tarım ürünlerinin üretimi ve ithaline izin verileceği belirtildi. 2012'de konulan yasağı kaldıran karar, kuraklık mücadele çerçevesinde alındı. Kenya ve çevre ülkelerde görülen kuraklıktan ötürü bölgedeki gıda krizi aylardır sürüyor.

GDO'LU TOHUMLARIN ÇOĞUNUN ÜRETİCİSİ ALMAN BAYER ŞİRKETİ

Genetiği değiştirilmiş organizmalar, laboratuvar ortamında diğer bitkiler, hayvanlar, virüsler ya da bakterilerden alınan genlerle DNA'sı değiştirilen bitki ya da et ürünleri olarak tanımlanıyor.

Dünya çapında en çok kullanılan GDO'lu ürünler, mısır, soya fasulyesi ve şeker pancarı olarak biliniyor.

Dünya pazarındaki GDO'lu tohumların çoğunu, ABD'li tohum üreticisi Monsanto'yu satın alan Alman şirketi Bayer üretiyor.

Tarım Bakanlığı onayladı: GDO'lu hayvan yemi yolda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bazı genetiği değiştirilmiş soya ve mısır çeşitlerinin hayvan yemlerinde kullanımı onaylandı. Kararın geçerlilik süresi 10 yıl olacak.

Avrupa Adalet Divanı'ndan GDO kararı Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin acil tedbirlerle genetiği değiştirilmiş mısır tohumu ekimini yasaklayamayacağına karar verdi.

GDO’da sorun kaçak fırınlarda Adana Fırıncılar Odası Başkanı Mahmut Alptekin, ekmekte yaşanan GDO sorunlarıyla ilgili, "Asıl sorun, denetim dışındaki kaçak fırınlar" dedi.

Gümrüklerde 'GDO' teyakkuzu Son dönemde Mersin Gümrüğü'nden ithal edilen pirinç, çeltik gibi ürünlerde GDO belirlenmesi üzerine kırmızı alarm verildi