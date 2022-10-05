Ukrayna'yın başkenti Kiev'de radyasyon tehlikesine karşı önlem alınıyor. Kiev Belediyesinin açıklamasında, radyasyon tehlikesinin ortaya çıkması durumunda kullanılmak üzere, başkent ve bölgesindeki tahliye noktalarına iyot tabletlerinin ulaştırıldığı belirtildi.
Belediyenin radyasyon riskine karşı yeterli miktarda iyot tedarik ettiği kaydedildi.
Medvedev'den gerilimi yükseltecek açıklama: Kiev vazgeçse bile operasyonlar durmayacak
Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev yaptığı açıklamada, Rusya’nın operasyonlarına ilişkin acıkmalarda bulundu ve “Kiev NATO’ya katılmaktan vazgeçse bile Rusya, Ukrayna’da devam eden askeri operasyonlarını durdurmayacak” dedi.
Zelenskiy'den cesaret madalyası almıştı! "Kiev'in koruyucusu" öldürüldü Kiev'in koruyucusu olarak ünlenen ve ülkenin en iyi pilotlarından biri olan Anton Lystopad'ın, Rusya’nın saldırıları sonucunda hayatını kaybettiği açıklandı. 2019 yılında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri'nin en iyi pilotu unvanını alan Anton Lystopad, Zelenskiy’den cesaret madalyası ödülü almıştı.